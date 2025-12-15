Biblioteca Nacional dona lote libros a centro documentación de FLACSO-RD

La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) donó un lote de 481 títulos de libros a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) República Dominicana, para fortalecer el fondo bibliográfico de su Centro de Documentación Emilio Cordero Michel.

Los 505 ejemplares fueron entregados por la directora técnica de la BNPHU, Célida Álvarez, en representación del escritor y académico Rafael Peralta Romero, director general de la institución.

Álvarez destacó que la «donación reafirma nuestro compromiso con el acceso público al conocimiento y el fortalecimiento de la investigación y la educación». Los libros pertenecieron a la biblioteca personal del fenecido historiador Emilio Cordero Michel —quien fuera el primer director de la FLACSO—, la cual fue adquirida por el presidente Luis Abinader y donada a la BNPHU para su conservación, preservación y difusión.

Los libros fueron recibidos por Cheila Valera, directora de FLACSO, quien agradeció a la Biblioteca Nacional por la donación y aseguró que esos textos se convertirán en el fondo editorial principal del referido centro de documentación de esa institución.

Valera destacó la colaboración que existe entre ambas instituciones y reveló que la colección de libros de Cordero Michel, donada por la BNPHU, estará disponible al público en 2026.

“Este valioso conjunto de materiales fortalecerá los recursos documentales de la institución y ampliará el acceso de investigadores, docentes y estudiantes a fuentes esenciales para el estudio histórico y social del país”, manifestó la directora de FLACSO-RD.

Por FLACSO RD estuvieron presentes Josefina Zaiter, presidenta del Comité FLACSO; Amelia Almánzar Cantisano, subdirectora académica; y Clarissa Nina Ballista, subdirectora financiera y administrativa.

Por la BNPHU asistieron al acto, que se llevó a cabo en las instalaciones de FLACSO, además de Álvarez, la encargada del Departamento de Colecciones, Glenny Reyes, y el encargado de Comunicación, Rafael Darío Belisario Durán.