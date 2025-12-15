Arajet alcanza los 3 millones de pasajeros desde su inicio y cierra noviembre con cifras récord

Santo Domingo. – Arajet, la aerolínea bandera dominicana, alcanzó el hito de tres millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones en septiembre de 2022, consolidando su rápido crecimiento en el mercado aéreo continental.

Este logro coincide con uno de los meses más exitosos en la corta historia de la aerolínea. De acuerdo con datos oficiales publicados en el portal de la Junta de Aviación Civil (JAC), Arajet transportó más de 128 mil pasajeros durante noviembre, sin incluir los viajeros en conexión. Al sumar este segmento, la cifra supera los 145 mil pasajeros movilizados en ese mes.

Gracias a este desempeño, Arajet se posicionó por quinto mes consecutivo como la tercera aerolínea con mayor volumen de pasajeros en el país, al transportar más del 8 % del total de personas que entraron o salieron de la República Dominicana durante noviembre.

“Cerrar el año con nuestra aeronave número 13, alcanzar el pasajero tres millones en apenas tres años, es motivo de gran orgullo y refleja el trabajo comprometido de cientos de colaboradores de Arajet, decididos a convertir a la República Dominicana en el nuevo hub aéreo del continente”, expresó Víctor Pacheco, CEO y fundador de la aerolínea.

Pacheco aprovechó el momento para destacar el respaldo del Gobierno dominicano a este proyecto estratégico. “Estos logros no hubieran sido posibles sin el apoyo del presidente Luis Abinader y su equipo, quienes creyeron en este sueño y han antepuesto siempre los intereses del país por encima de cualquier interés particular”, afirmó.

Durante el mes de noviembre, las aerolíneas dominicanas transportaron en conjunto 142,300 pasajeros, de los cuales Arajet fue responsable de aproximadamente el 90 %, reafirmando su liderazgo dentro de la aviación comercial nacional.