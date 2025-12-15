Gobierno entrega RD$21.7 millones para climatización del Santuario Sagrado Corazón de Jesús

Moca, Espaillat.-El Gobierno dominicano realizó una importante contribución de 21 millones 700 mil pesos a favor de la Parroquia Santuario Sagrado Corazón de Jesús, de este municipio de Moca, destinada a la climatización del templo religioso, para beneficio de la feligresía y la comunidad en general.

La entrega fue encabezada, en nombre del gobierno del presidente Luis Abinader, por el licenciado Andrés Bautista, secretario Administrativo de la Presidencia, quien estuvo acompañado de las principales autoridades provinciales y municipales.

El aporte fue recibido por el reverendo padre Jorge Santiago Cartagena y la licenciada Olga Espaillat, quienes agradecieron el respaldo del Gobierno y destacaron la importancia de esta inversión para mejorar las condiciones del templo, especialmente en actividades religiosas y comunitarias que congregan a un gran número de personas.

Acompañaron al secretario Administrativo de la Presidencia, en este significativo acto, la gobernadora civil Patricia Muñoz, la diputada Shirley López, el alcalde del municipio de Moca, doctor Miguel Guarocuya Cabral, y el director general de Coraamoca, Sandy Méndez, entre otras personalidades.

Durante el acto, las autoridades resaltaron que esta contribución forma parte del compromiso del Gobierno de apoyar iniciativas que fortalecen los espacios de encuentro espiritual, social y comunitario, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las instituciones religiosas en la cohesión y el bienestar de la sociedad.

Por Luis Ramón López