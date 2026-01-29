Biblioteca Nacional otorgó 2,542 códigos ISBN a obras impresas y digitales en 2025

La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) otorgó, durante el 2025, el Código de Normalizado Internacional (International Standard Book Number, ISBN, por sus siglas en inglés), solicitado por escritores y editores, a 2,542 publicaciones.

El ISBN es un indicador internacional único que dota a cada libro de un código numérico que lo identifica y que sustituye a los largos registros de descripción bibliográfica.

En una nota de prensa, la BNPHU explicó que a 2,084 obras impresas se les otorgó el pasado año el ISBN y que la cantidad de obras digitales registradas alcanzó la cifra de 458.

La BNPHU recibió en 2025, por concepto de depósito legal, 1,391 nuevos títulos, 1,210 ediciones y 6,505 ejemplares de publicaciones en diferentes soportes y formatos, que fueron suministrados por 498 proveedores.

Con estos nuevos títulos, que están a disposición de los usuarios, se enriquece el fondo bibliográfico y hemerográfico de la BNPHU.

Durante el período enero-diciembre, algunos escritores visitaron personalmente al director de la BNPHU, el escritor y académico Rafael Peralta Romero, para cumplir con este requisito del depósito legal, que además garantiza la preservación y difusión de sus obras.

Peralta Romero aseguró que el incremento en la recepción de libros por ese concepto fue posible gracias a la 1ra. jornada de Entrega de Obras por Depósito Legal, organizada por la Unión de Escritores Dominicanos, que dirige Avelino Stanley.

El director de la BNPH exhortó a los escritores y editores de cada rincón del país a cumplir con el requisito del depósito legal, con el que se garantizan, no solo la difusión de sus obras, sino su preservación.