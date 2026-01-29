PLD discutirá reglamento y lista preliminar de aspirantes presidenciales el 22 de febrero

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reunirá el domingo 22 de febrero a su Comité Central para conocer el proyecto de protocolo que prepara una comisión especial para las aspiraciones presidenciales de la organización y perfilar la lista preliminar de aspirantes a dicha candidatura.

La información la ofreció Johnny Pujols, secretario general, al resumir para la prensa los temas que trató el Comité Político en su primera reunión de 2026.

Robert de la Cruz, Margarita Pimentel y Rubén Bichara, quienes forman parte de la comisión designada por el presidente Danilo Medina para preparar el protocolo de las aspiraciones presidenciales, acompañaron a Pujols en la exposición de los puntos tratados por el Comité Político.

Pujols agregó que el jueves 12 del próximo mes se reuniría el Comité Político para decidir la agenda completa de la reunión del Comité Central.

La primera parte de la reunión del Comité Político se destinó al conocimiento de una evaluación detallada de la situación económica del país, teniendo de base una exposición con gráficos, tablas y estadísticas del titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del PLD, Luis Reyes.

La exposición de Reyes fue reforzada con las intervenciones sobre el tema de Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, Richard Medina y Guarocuya Félix, economistas.

El segundo punto de la agenda fue el informe sobre los avances en la implementación de la Línea Organizativa y Electoral (LOE) del Partido, a cargo de Rubén Bichara, secretario de Enlaces y Comunicación Interna y coordinador de la Comisión de la LOE.

Se recibió, además, un informe de actividades a cargo de Cristina Lizardo, encargada de Celebraciones y Conmemoraciones del PLD, a propósito de celebrarse este 31 de enero el Día Nacional de la Juventud.

Para la ocasión, la Secretaría de la Juventud peledeísta realizará una actividad masiva con los jóvenes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional que se han juramentado en la organización política recientemente.

Pujols aprovechó el escenario para informar que el próximo domingo 1 de febrero el Partido continuará con sus asambleas encabezadas por el secretario general y el presidente del PLD, esta vez será en el Municipio Santo Domingo Norte.

Reunión del Comité Político

La reunión se desarrolló en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez con la participación de 46 de los 51 miembros, con cinco excusas.

El encuentro inició a las 10.20 a. m. cuando se retiraron los fotógrafos y camarógrafos de los diferentes medios de comunicación que entraron al salón a cubrir la actividad y concluyó a las 12:50 de la tarde con el resumen a cargo del secretario general.

En la línea de dirección participaron junto al presidente Danilo Medina, Johnny Pujols, secretario general; la exvicepresidenta Margarita Cedeño, Abel Martínez, pasado candidato presidencial; Temístocles Montás, vicepresidente, y Cristina Lizardo.

El Comité Político volverá a reunirse el jueves 12 febrero para unificar la agenda a seguir en la reunión del Comité Central del domingo 22 de febrero.