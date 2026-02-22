PLD presenta a los aspirantes a la candidatura presidencial de la organización

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó ocho aspirantes presidenciales en su reunión ordinaria de este domingo, quienes expresaron su interés formalmente de participar en el proceso ante el Comité Político.

Durante la reunión celebrada en el Club San Carlos, el Comité Central de esa organización dio a conocer los nombres de los aspirantes que competirán por la candidatura presidencial del PLD para el año 2028, encabezado por Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León, Gonzalo Castillo Terrero y Mario Bruno González.

Asimismo, el Comité Central conoció y aprobó el protocolo para las aspiraciones presidenciales en esa organización política para las elecciones del año 2028 y se inclinó por el último trimestre del año en curso para la realización de la consulta ciudadana para escoger un aspirante único.

Tras finalizar la reunión, el secretario general, Johnny Pujols, resumió a los representantes de los medios de comunicación los resultados de la reunión del Comité Central, que se llevó a cabo con un 80.73% de su matrícula, incluyendo delegaciones del exterior.

Explicó que se conoció una agenda breve, pero de mucha trascendencia que abarcó tres puntos fundamentales: Uno, la aprobación del protocolo que ya había sido previamente discutido por el Comité Político y que, reglamenta todo el trabajo que deben hacer los aspirantes desde este momento.

Segundo, la lista preliminar de aspirantes presidenciales del Partido y tercer punto, el momento y el método con el que se trabajará para la selección e identificación de ese aspirante presidencial.

Johnny Pujols recordó que desde el mes de octubre del pasado año, una comisión integrada por Robert de la Cruz, Andrés Navarro, Margarita Pimentel y Rubén Bichara, bajo su coordinación, ha venido trabajando con los aspirantes presidenciales.

En el texto del Protocolo se importantiza preservar la unidad partidaria, como un valor esencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Al responder a los periodistas, el secretario general explicó que, conforme a los plazos de las Leyes Electorales cualquier compañero tiene el derecho de presentarse en los plazos que establece la Ley Electoral.

Sobre la Reunión

La reunión inició con el ingreso al salón preparado del Comité Político, encabezado por Danilo Medina, presidente del PLD, Johnny Pujols, secretario general y 47 de los miembros del Comité Político, porque solo se presentaron dos excusas a las 10:32 minutos y concluyó a las 11:15 con el resumen de lo tratado por el organismo.

Antes del inició se permitió la entrada a la representación de los medios de comunicación, quienes tomaron sus fotografías e imágenes para respaldar sus historias, teniendo una asistencia inicial de un 70 por ciento, que luego sobre pasó el 80 por ciento de los 1, 595 miembros.

Danilo Medina dirigió los debates, presentando la agenda a desarrollar, que fue aprobada por la matrícula de los presentes.

Las conclusiones y desarrollo de la reunión del Comité Central contó con el acta del Notario Público de Distrito Nacional, Andrés Bienvenido Figueroa Herrera.