CEDIMAT certifica a 98 profesionales de enfermería e imágenes médicas

Santo Domingo. – Los Centros de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) realizaron la entrega formal de los certificados correspondientes a los programas de capacitación desarrollados durante el año 2025, en los que participaron 98 profesionales de la salud, entre ellos 68 de enfermería y 30 técnicos de imágenes médicas.

La ceremonia marcó el cierre de dos cursos especializados y un diplomado, fortaleciendo las competencias clínicas y técnicas del personal que contribuye directamente a la seguridad y la calidad de la atención ofrecida por la institución.

Los programas incluyeron capacitaciones de tres meses dirigidas a enfermería, centradas en el manejo del paciente crítico y en la actualización de procesos esenciales de atención.

Asimismo, los técnicos de imágenes médicas completaron el Diplomado “Principios básicos de enfermería en la atención del paciente para profesionales de imágenes médicas”, con una duración de cinco meses, avalado por el Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Este diplomado fue impartido por el equipo de enfermería de CEDIMAT, con el propósito de garantizar que los técnicos que administran medios de contraste cuenten con los conocimientos indispensables sobre el cuidado del paciente, reforzando así los estándares de seguridad en cada procedimiento diagnóstico realizado.

Durante el acto, se destacó que estas capacitaciones forman parte de la visión institucional de CEDIMAT de impulsar el desarrollo profesional de su personal, asegurando que las prácticas clínicas evolucionen en consonancia con los avances de la medicina moderna.

“La formación continua es parte esencial de nuestro compromiso institucional. Cada profesional que hoy se certifica representa un paso más hacia una atención más segura, humana y especializada para nuestros pacientes”, afirmó Julia Rodríguez, médico epidemiólogo y directora de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Epidemiologia.