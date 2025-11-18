El urólogo Pablo Mateo dicta conferencia sobre salud masculina en el Senado

El Senado de la República Dominicana recibió al doctor Pablo Mateo como conferencista principal del evento “Solo para hombres: hablemos de salud sin censuras”, iniciativa del senador Daniel Rivera Reyes, con el objetivo de abordar sin tabúes temas cruciales de la salud masculina, desde la próstata hasta la disfunción eréctil.

La invitación fue realizada en reconocimiento a su invaluable trayectoria y a su condición de referente destacado a nivel nacional en el campo de la urología en general.

La conferencia se realizó en el auditorio principal del Senado de la República Dominicana, antes una selecta audiencia de aproximadamente 200 hombres, incluyendo senadores, personal de alto nivel, mandos medios e invitados especiales.

El objetivo central de la conferencia fue que el profesional de la urología conversara con los asistentes “de hombre a hombre”, sin escrúpulos ni restricciones, sobre temas cruciales para el bienestar masculino, tales como la salud prostática, la prevención de cánceres y enfermedades urológicas comunes, el abordaje franco y llano de la disfunción eréctil, así como las opciones de tratamiento avanzadas, incluyendo los implantes peneanos.

El doctor Mateo está certificado en esta técnica por el Hospital de Henares, en Madrid, España. La jornada culminó con un espacio de preguntas y respuestas, en el que los asistentes fueron edificados sobre la importancia de la salud masculina, especialmente en lo relativo a la próstata.

El doctor Pablo Mateo, es oriundo del municipio de vallejuelo, y lleva en su corazón y su deseo, estar siempre actualizado de las carencias de los lugareños, que lo vieron creer, además dirige la Fundación Fundouro y Urología Laser Avanzada Dr. Pablo Mateo.