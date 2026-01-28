Puerto Plata concluye FITUR 2026 consolidando alianzas y promoción internacional

Madrid, España. — Puerto Plata concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una agenda activa de trabajo, promoción y relacionamiento estratégico, fortaleciendo el posicionamiento de la Costa Norte Dominicana como un destino competitivo, diverso y con visión de futuro.

Durante la feria, la representación del destino sostuvo encuentros con aliados estratégicos, actores del sector turístico internacional y entidades vinculadas a la promoción de destinos, orientados a consolidar oportunidades de cooperación, inversión y promoción en los principales mercados emisores.

La delegación contó con la presencia del alcalde del municipio San Felipe de Puerto Plata, así como del director regional norte del Ministerio de Turismo, reafirmando el respaldo institucional a los esfuerzos de promoción y posicionamiento del destino en escenarios internacionales.

En esta edición participaron las empresas e instituciones: VH Hotels & Resorts, Lifestyle Holidays Hotels & Resorts, AHMSA Marina, Holiday Inn Puerto Plata, Caribbean Adventure Tours, Bávaro Runners, Universal Aviation, Manureva Tours, CODEPA (Turismo Deportivo), Emotions an Expression of Hodelpa, C. Brugal y Brief SRL.

Asimismo, estuvieron presentes Banco BHD, Banreservas y Banco Popular, así como Punta Bergantín, Adompretur, entre otros aliados del sector turístico nacional.

La participación conjunta evidenció el compromiso articulado entre los sectores público y privado con el desarrollo sostenible, la promoción internacional y la diversificación de la oferta turística de Puerto Plata, en consonancia con las nuevas tendencias del mercado global.