¿Fin de la era Towns en Nueva York? los knicks evalúan cambios antes del cierre de mercado

Con la fecha límite de traspasos de la NBA fijada para el 5 de febrero, los New York Knicks se encuentran en una encrucijada que tiene como protagonista al dominicano Karl-Anthony Towns, pieza clave en la pintura y referente ofensivo del equipo.

El pívot aparece en el centro de las evaluaciones de la directiva, que sopesa posibles movimientos para reforzar la plantilla y mantener la competitividad en la Conferencia Este.

A pesar de las altas expectativas iniciales, la adaptación del cinco veces All-Star al esquema del nuevo entrenador jefe, Mike Brown, ha resultado ser más compleja de lo previsto en este primer año de gestión.

Tras 42 partidos disputados en la temporada 2025-26, Towns registra estadísticas que no se veían desde su año de novato (2015-16). Aunque lidera la liga en rebotes con 11.4 por partido, su volumen anotador ha descendido a 20.5 puntos, su cifra más baja en casi una década.

Además, su tiempo en cancha se ha reducido a 31.6 minutos por noche, el promedio más bajo de su carrera profesional, evidenciando una falta de sintonía con el sistema de Brown.

La urgencia en las oficinas del Madison Square Garden se ha intensificado tras un inicio de año turbulento. Los Knicks registran un récord de 4-8 en enero de 2026, una racha negativa que ha coincidido con el bache individual de Towns, quien este mes promedia apenas 16.6 puntos y 10.5 rebotes, alejándose de la consistencia que lo caracteriza como uno de los hombres grandes más talentosos de la liga.

Stefan Bondy, del New York Post, ha señalado que, si bien los Knicks no están «ofreciendo» activamente a Towns, la postura del equipo podría volverse agresiva en los próximos días. El dueño de la franquicia, James Dolan, monitorea de cerca un mercado donde el nombre de Giannis Antetokounmpo resuena con fuerza.

Nueva York posee los activos suficientes para presentar una oferta competitiva a los Milwaukee Bucks, consolidando un paquete que tendría a Karl-Anthony Towns como pieza central, complementado por el talento joven de Miles McBride, Pacome Dadiet y Mitchell Robinson, además del respaldo estratégico de múltiples selecciones de primera ronda del draft.

Incluso si el ambicioso plan por Antetokounmpo no prospera, la inclusión de Towns en las conversaciones otorga a los Knicks una flexibilidad financiera y deportiva crucial.

Nombres como Bam Adebayo o Jaren Jackson Jr. emergen como alternativas para un equipo que, tras ganar la Copa de la NBA en diciembre, ha visto cómo la sensación de pánico sustituye a la euforia tras la reciente caída en el rendimiento.

Con la ventana de campeonato abierta, pero cerrándose rápidamente debido a la irregularidad del equipo, los próximos días definirán si los Knicks apuestan por la continuidad de la dupla Towns-Brunson o si ejecutan el movimiento sísmico que la Gran Manzana parece estar reclamando.

Por Roberto Tiburcio