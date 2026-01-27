CEDIMAT encabeza ranking de empresas más admiradas del sector salud en RD

Santo Domingo.- Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), encabezan por septimo año consecutivo, el ranking de las empresas más admiradas en la República Dominicana del sector salud.

Los datos fueron publicados en la edición del mes de enero de la Revista Mercado, que lleva el mismo nombre del ranking, cuyos datos fueron obtenidos a través de la firma de investigación Read Investigación y Consultoría.

En este estudio, que se publica todos los años y que exalta la innovación, calidad, responsabilidad social, fortaleza financiera, reputación corporativa, avance tecnológico y respeto por el impacto social, el centro médico alcanzó un porcentaje de 29.4, lo cual lo coloca en la posición número uno del ranking de las 11 mejores empresas del sector salud.

Con este logro, el centro reafirma su posición como una de las instituciones de salud más modernas en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, enfocados en la innovación continua y la actualización de equipos médicos con la tecnología más avanzada y la inclusión de la inteligencia artificial, de la mano de los mejores especialistas y subespecialistas con certificaciones internacionales, enfocados en una mejor atención y experiencia del paciente.