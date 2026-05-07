Víctor Pavón asegura que desde la Alcaldía ejecutará las obras que demanda SDN

Santo Domingo Norte. — El aspirante a alcalde por el partido Fuerza del Pueblo (FP) en Santo Domingo Norte (SDN) Víctor Pavón, anunció el pasado miércoles que desde la Alcaldía trabajará arduamente para convertir el municipio en un polo industrial, comercial y agrícola, a fin de garantizar la dinamización de la economía y la generación de plazas de trabajo para los jóvenes de la demarcación.

Pavón expresó sus consideraciones en el marco de su periplo por varias comunidades de SDN, en las que aprovechó la ocasión para saludar y contactar a munícipes y a lideres comunitarios interesados en respaldan su proyecto de convertir el municipio en modelo de progreso y desarrollo.

“Nosotros venimos aquí a Sierra Prieta y a otras comunidades a traerles un mensaje de esperanza, trabajo y progreso a las familias de la comunidad y asimismo, a garantizarle nuestro respaldo una vez alcancemos la Alcaldía en el 2028”, destacó.

Pavón, quien registra en los últimos sondeos que se han efectuado en SDN la mejor valoración entre todos los aspirantes de los diferentes partidos se hizo acompañar de importantes dirigentes nacionales y el encargado del bloque 13 del sector.

La comitiva estuvo conformada por Manuel Brito, Francisco Reyes, Tile, Cándido Campaña, Rossy Luca, Fermín Rodríguez, Miguel Hernández, Marcelo Heredia y la secretaria de Envejecientes.

“Sentimos el calor de la gente al ver la dirigencia de la Fuerza del Pueblo visitando los hogares de Sierra Prieta. Les llevamos el mensaje de que la esperanza está en nuestro partido, encabezado por el presidente Leonel Fernández, y una propuesta concreta de solución y progreso para toda la familia dominicana”, precisó.