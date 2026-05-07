Yohanna Beato revela en TV su historia de dolor, fe y superación

Moca, Espaillat.-La reconocida influencer mocana Yohanna Beato, cuya historia de superación ha conmovido a miles dentro y fuera de nuestras fronteras, ofreció una entrevista profunda y reveladora en el programa de televisión “Coctel Político”, conducido por el destacado periodista Nicolás Arroyo Ramos, a través de Moca Visión Canal 48, de Televiaducto.

Durante el encuentro, Beato, abrió su corazón para hablar sobre su proceso de recuperación emocional tras enfrentar dos de las pruebas más difíciles de su vida; el fallecimiento de su hijo y la pérdida de una de sus manos en un trágico accidente de tránsito. Su testimonio fue un canto a la resiliencia, demostrando que las adversidades no han sido un obstáculo para seguir adelante con determinación.

Yohanna, quien se convirtió en un fenómeno de popularidad nacional e internacional en enero de 2026, relató detalles de su participación en el reality show “El último se la queda”, de Alofoke Radio Show.

En dicha competencia, la mocana demostró una resistencia física y mental inquebrantable al permanecer más de dos días y 15 horas con su mano sobre el vehículo, logrando coronarse como la ganadora de una jeepeta Changan Deepal G318, valorada en más de RD$3.6 millones de pesos.

Educación y sueños en la comunicación

Más allá de la fama alcanzada en el reality, Yohanna Beato, destacó su faceta académica, mencionando sus estudios en Educación Básica en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

Sin embargo, reveló que su verdadera pasión y uno de sus más grandes sueños es consolidarse como una gran comunicadora, aprovechando su plataforma para conectar con la gente y transmitir mensajes de esperanza.

Una visión hacia el servicio público

En un giro inesperado de la entrevista, Beato, confesó que entre sus proyectos de vida figura incursionar en la actividad política. Explicó que su motivación no es el poder, sino el servicio social, con el objetivo firme de trabajar por los más necesitados de su comunidad y ser una voz para quienes no la tienen.

“Mi historia es la prueba de que se puede empezar de cero. Quiero usar lo que Dios me ha dado para servir a mi pueblo y ayudar a transformar vidas”, puntualizó la joven mocana durante su intervención en el espacio televisivo.

Yohanna Beato, la emprendedora, tiene su propio negocio en la calle Corazón de Jesús No.15, en la parte baja de Moca, La Casa de Beato cafetería-Bar, donde se hacen los mejores sándwiches, con un amplio menú de exquisiteces y jugos, para pasarla bien.

Con esta participación en “Coctel Político”, Yohanna Beato, reafirma su posición no solo como una figura mediática, sino como un referente de lucha y un ejemplo de que los sueños, con fe y esfuerzo, pueden hacerse realidad a pesar de las cicatrices del pasado.

Por Luis Ramón López