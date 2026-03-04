Actor Geraldo Mercedes anuncia rodaje de la película “La Herencia de la Familia Ramírez”

Moca, Espaillat.- El actor mocano Geraldo Mercedes, conocido artísticamente como “El Cuervo”, informó que a partir del próximo 12 de marzo iniciará en el país el rodaje de la película La Herencia de la Familia Ramírez.

Durante la entrevista concedida al programa Cóctel Político, Mercedes compartió detalles sobre el proyecto cinematográfico, destacando que se trata de una producción que apuesta al talento nacional y que contará con un elenco comprometido con ofrecer una historia cargada de drama, identidad y valores familiares.

La conversación fue transmitida a través de Moca Visión Canal 48, canal de Televiaducto, en el espacio televisivo Cóctel Político, espacio producido y conducido por el periodista Nicolás Arroyo Ramos.

“El Cuervo” expresó su entusiasmo por formar parte de esta nueva propuesta fílmica, señalando que el cine dominicano continúa creciendo y consolidándose tanto a nivel local como internacional. Asimismo, resaltó la importancia de que actores del interior del país sigan abriéndose paso en la industria cinematográfica.

El actor también valoró el respaldo del público mocano a su carrera artística y afirmó que cada nuevo proyecto representa un compromiso con su comunidad y con el desarrollo cultural de la República Dominicana.

La película La Herencia de la Familia Ramírez comenzará su rodaje el 12 de marzo en distintas locaciones del país, marcando así el inicio de una nueva etapa en la trayectoria profesional de Geraldo Mercedes, quien continúa fortaleciendo su presencia en el ámbito actoral nacional.

Por Luis Ramón López