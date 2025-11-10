Pide expulsión de Pedro Jiménez de la Fuerza del Pueblo por “campaña de manipulación”

Santo Domingo, RD.- El comunicador y dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Francis Pérez, solicitó este lunes la expulsión inmediata del también comunicador Pedro Jiménez, a quien acusa de violar los estatutos internos de la organización y de promover una campaña mediática de manipulación contra la reciente ampliación de la Dirección Política.

Pérez afirmó que las críticas de Jiménez “carecen de fundamento” y que su objetivo es generar un revuelo innecesario a nivel nacional. A su juicio, Jiménez “manipula la información para ejercer presión y formular demandas infundadas” contra la cúpula dirigencial del partido.

La petición surge luego de que Jiménez cuestionara públicamente el proceso de selección de los nuevos miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, alegando falta de transparencia y ausencia de consulta a la militancia.

Sin embargo, Pérez defendió la legitimidad de las decisiones adoptadas, subrayando que la Dirección Política actuó conforme a las normativas internas del partido. “Las direcciones políticas están plenamente autorizadas por los estatutos para integrar nuevas figuras a su estructura”, precisó.

El dirigente recordó además que Pedro Jiménez fue electo a la Dirección Central “por el mismo método que hoy critica”, sin haber participado en un proceso electoral.

En sus declaraciones, Francis Pérez acusó a Jiménez de actuar movido por intereses personales y de intentar desprestigiar la imagen del partido y de su presidente, Leonel Fernández.

“Pedro Jiménez está disgustado porque buscaba ascender a la Dirección Política y, al no conseguirlo, intenta chantajear a la organización creando un falso discurso de mentiras que refleja su desesperación”, sostuvo.

El dirigente reiteró que, aunque no se realizaron elecciones internas, la Dirección Política tiene la facultad estatutaria para escoger una cuota de miembros tanto de la Dirección Central como de la propia Dirección Política.

Pérez concluyó advirtiendo que las declaraciones de Jiménez tergiversan los procesos internos legítimos y buscan afectar el crecimiento y la proyección electoral de la Fuerza del Pueblo de cara a los comicios de 2028.