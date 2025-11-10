Concejo de Regidores y Alcaldía de Moca reconocen al sacerdote Juan Francisco Tejada

Moca, Espaillat.-En un acto solemne y cargado de emoción, el Concejo de Regidores y la Alcaldía del municipio de Moca declararon al sacerdote Juan Francisco Tejada (Padre Tejadita) como “Hijo Ilustrísimo de la Mocanidad”, en reconocimiento a sus 50 años de bodas de oro sacerdotal y a su destacada labor pastoral y comunitaria al servicio de la sociedad mocana.

La ceremonia, celebrada en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, reunió a feligreses, miembros de la familia Salesiana, autoridades municipales, líderes comunitarios y representantes de instituciones locales, quienes se unieron para rendir homenaje al querido sacerdote, símbolo de fe, humildad y entrega.

El Padre Tejadita, con su vocación sacerdotal de 50 años, representa lo mejor del espíritu mocano: solidaridad, fe y servicio. Su vida ha sido un testimonio de entrega a Dios y a su pueblo.

El sacerdote agradeció el reconocimiento del que ha sido objeto, señalando que su misión siempre ha estado inspirada en el amor al prójimo y en el compromiso con la comunidad.

“Este gesto por parte de la municipalidad, lo recibo con humildad y gratitud. Moca ha sido mi casa, y servir a este pueblo ha sido la mayor bendición de mi vida”, expresó.

La solemne ceremonia, finalizó con una oración de acción de gracias y un cálido aplauso de los presentes, quienes celebraron junto al homenajeado sus cinco décadas de vida sacerdotal al servicio de Dios y de la comunidad.

Por Luis Ramón López