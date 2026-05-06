Exdiputado Aridio Vásquez denuncia destrucción ambiental en Zambrana, La Vega

La Vega.-El exdiputado por la provincia de La Vega y periodista Aridio Vásquez Reyes, hizo un llamado urgente al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paino Henríquez, para que disponga la paralización inmediata de los trabajos de destrucción ambiental que, según denuncia, se realizan en la zona de Zambrana, ubicada en la autopista Duarte, tramo El Pino-La Vega.

Vásquez Reyes afirmó que en el lugar se estaría llevando a cabo un desmonte indiscriminado de una amplia extensión de montañas, lo que representa una grave amenaza para el equilibrio ecológico de la zona.

El exlegislador denunció además que, supuestamente, un miembro del Ejército de la República Dominicana estaría involucrado en estas acciones, ejecutando labores de desmonte sin contemplación ni apego a las normativas ambientales.

Ante esta situación, solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes para detener los trabajos, investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.

“Es urgente que el Ministerio de Medio Ambiente actúe para evitar daños irreversibles a nuestros recursos naturales”, expresó.

Vásquez Reyes, reiteró su llamado al ministro Paino Henríquez, a asumir este caso con la debida responsabilidad, en defensa del medio ambiente y del patrimonio natural de la provincia de La Vega.

Por Luis Ramón López