Condenan a un año de prisión al comunicador Rafael Guerrero por difamación

El comunicador y abogado Rafael Guerrero Méndez, conductor del programa “Corrupción al Desnudo”, que se produce en la plataforma de YouTube, fue condenado este miércoles a un año de prisión, tras ser hallado culpable de difamación e injuria en perjuicio del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

La sentencia, dictada por el juez Franni González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional también establece el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Rosado Mateo.

Guerrero Méndez fue declarado culpable de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona la difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos.

De acuerdo con la acusación, el comunicador realizó señalamientos contra Rosado Mateo en su programa Corrupción al Desnudo, donde alegó que el exjefe antidrogas mantenía vínculos con el narcotraficante Arturo del Tiempo y que poseía un apartamento en la Torre Atiemar.

El abogado José Valdez Fernández, representante legal de Rosado Mateo, denunció que dicho proceso enfrentó múltiples retrasos, señalando que se han intentado celebrar al menos 48 audiencias sin éxito, debido a incidentes y maniobras atribuidas al imputado.

Dijo que tienen otro proceso judicial en curso contra Guerrero Méndez en la Novena Sala de la Cámara Penal.

El caso en la Novena Sala se fundamenta también en la presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos Electrónicos, que sanciona la difamación e injuria cometidas a través de medios digitales.

El comunicador ha sido objeto de múltiples acciones judiciales por presunta difamación. En 2024, fue condenado en primera instancia por un caso promovido por el exdirector policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aunque dicha sentencia fue posteriormente anulada por una corte de apelación.