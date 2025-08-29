Juez impone impedimento de salida y grillete electrónico a Rafael Guerrero

El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González Castillo, impuso este jueves impedimento de salida del país y el uso de grillete electrónico al abogado y comunicador Rafael Guerrero Méndez, conductor del programa «Corrupción al Desnudo», transmitido a través de la plataforma YouTube.

Guerrero Méndez fue arrestado el pasado jueves, luego de que el magistrado lo declarara en rebeldía por no presentarse a una audiencia relacionada con una querella por difamación e injuria.

El comunicador permaneció detenido en una celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y fue trasladado al tribunal esposado. Allí se le impuso la medida cautelar con el objetivo de garantizar su comparecencia en el proceso judicial en su contra.

La querella fue interpuesta por el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo, quien también mantiene otro proceso judicial contra Guerrero Méndez en la Novena Sala de la Cámara Penal.

Además de este proceso, Guerrero enfrenta otra orden de conducencia dictada por la Octava Sala Penal, relacionada con una querella similar interpuesta por Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exjefe de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then.

El comunicador ha sido objeto de múltiples acciones judiciales por presunta difamación. En 2024, fue condenado en primera instancia por un caso promovido por el exdirector policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aunque dicha sentencia fue posteriormente anulada por una corte de apelación.