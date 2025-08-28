Arrestan a Rafael Guerrero de “Corrupción al Desnudo”, por rebeldía en caso de difamación

Santo Domingo. El abogado y comunicador Rafael Guerrero Méndez, conductor del programa “Corrupción al Desnudo”, que se produce en la plataforma de YouTube, fue arrestado este miércoles tras no presentarse a una audiencia en el marco de una querella por difamación e injuria.

La orden de detención fue emitida por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, tras la inasistencia de Guerrero Méndez a la audiencia correspondiente al proceso judicial iniciado por el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

Actualmente, el creador de contenido permanece recluido en una celda preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se espera que comparezca ante el tribunal este jueves, cuando se decidirá si se le levanta la declaratoria de rebeldía.

Además de este proceso, Guerrero enfrenta otra orden de conducencia dictada por la Octava Sala Penal, relacionada con una querella similar interpuesta por Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exjefe de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then.

El comunicador ha sido objeto de múltiples acciones judiciales por presunta difamación. En 2024, fue condenado en primera instancia por un caso promovido por el exdirector policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aunque dicha sentencia fue posteriormente anulada por una corte de apelación.