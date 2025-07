“Cuando vi a Ángel Martínez vi el rostro de la muerte”, dice su abogado tras describir su estado físico

Santo Domingo, RD. – “Cuando vi a Ángel Martínez, vi el rostro de la muerte”. Con esta estremecedora frase, el abogado Carlos Mesa describió el estado físico y emocional del comunicador Ángel Martínez, actualmente detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Mesa, quien encabeza la defensa legal de Martínez junto al jurista Percival Peña, denunció públicamente que el comunicador atraviesa un grave deterioro de salud tras más de 72 horas sin ingerir agua ni medicamentos esenciales para su condición.

Según denunció, durante la audiencia de ayer jueves en la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, correspondiente al caso de amparo que involucra a la exviceministra Milagros Marina de Camps Germán, Martínez fue presentado al tribunal tras un pedido de sus abogados.

“Su rostro estaba pálido, sus manos blanquecinas y temblorosas, no coordinaba ideas”. Según afirmó, Martínez expresó ante la jueza su voluntad de morir: “Lo único que quiero es que me dejen morir en paz. Yo voy a salir de aquí muerto”.

El abogado explicó que, ante esa situación límite, solicitaron a la magistrada que interviniera de forma inmediata para salvaguardar el derecho fundamental a la vida.

Dijo que tras una hora de intenso debate donde los abogados del juez Deiby Timoteo y de la exviceministra De Camps se opusieron a la solicitud médica, la jueza finalmente acogió el pedimento y ordenó el traslado urgente de Martínez a un centro de salud, pero la orden fue ignorada, según el jurista.

“La jueza emitió el acta 04620250050071, ordenando atención médica inmediata. ¿Y qué hicieron? Nada. En la carcelita de Ciudad Nueva se negaron a moverlo. ¿Quién dio la orden de desobedecer una jueza? ¿Quién hizo la maldita llamada para impedir que lo salvaran?”, cuestionó Mesa con dureza.

Afirmó además que hasta el mediodía de hoy, la defensa no había podido confirmar si Martínez continúa con vida. “Nos acercamos a la carcelita esta mañana y no nos permitieron verlo. Alegaron que estaba siendo evaluado por un médico. Al día de hoy, a las 2:52 de la tarde, esta defensa no tiene certeza de que Ángel Martínez esté vivo”, subrayó.

Según el abogado Percival Peña, Ángel Martínez comenzó una huelga de hambre desde su detención. Asegura que el comunicador ha tomado una decisión extrema: dejarse morir como forma de protesta frente a lo que considera una persecución política y judicial.

Martínez fue arrestado el pasado miércoles durante una audiencia de coerción relacionada con una demanda por difamación e injuria interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

En medio de la audiencia, fue acusado por el juez Raymundo Mejía de agredirlo verbalmente y enviado directamente a prisión, donde permanecerá bajo custodia hasta el próximo martes, cuando se reanudará la audiencia a las 2:00 de la tarde.

Por Roberto Tiburcio