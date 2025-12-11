Fuerza del Pueblo denuncia venta irregular de “permisos ambientales” en Medio Ambiente

Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves la existencia de un supuesto esquema irregular en el Ministerio de Medio Ambiente relacionado con la emisión masiva de permisos y licencias ambientales fuera de los procedimientos establecidos por la Ley 64-00.

La denuncia fue presentada durante una rueda de prensa encabezada por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la organización opositora, quien cuestionó la gestión del ministro Paíno Henríquez y calificó como “inviable” la aprobación de más de 6,000 licencias ambientales en 11 meses, cifra ofrecida recientemente por el funcionario.

Según Abreu, el Ministerio no cuenta con la capacidad técnica ni administrativa para procesar tal volumen de solicitudes cumpliendo los protocolos que exige la normativa ambiental. Señaló además que la situación podría estar vinculada a prácticas irregulares, incluyendo supuestos intermediarios que gestionarían permisos a cambio de pagos.

El documento leído por la organización política sostiene que el Ministerio estaría priorizando la cantidad de licencias otorgadas sin evaluar adecuadamente el impacto ambiental de los proyectos. FP acusa a las autoridades de debilitar los controles del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y de convertir la institución en una “agencia aprobadora de proyectos”.

La organización cuestionó también cifras ofrecidas por el ministro Henríquez sobre cobertura boscosa y montos de importación de madera, las cuales calificó como inconsistentes frente a datos oficiales e internacionales.

Fuerza del Pueblo denunció, además, un deterioro en las condiciones laborales del personal de áreas protegidas y afirmó que parte de los guardaparques no estaría cumpliendo sus funciones en el terreno.

Ante estas alegadas irregularidades, el partido solicitó a la Oficina de Ética Pública e Integridad Gubernamental y a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría forense al proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales.

Abreu recordó que la organización también denunció el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), por lo que llamó a los organismos de control del Estado a actuar con transparencia frente a lo que considera señales preocupantes en la gestión ambiental.