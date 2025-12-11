FDD vuelve a destacar en Premios BCIE-Solidarios a la Microempresa 2025

Obtuvo 5 de 18 galardones entre unas 17 instituciones que participan nominando a decenas de microempresarios

Santo Domingo. – La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) volvió a destacar en los Premios BCIE-Solidarios a la Microempresa 2025 al lograr cinco de los dieciocho reconocimientos entregados, consolidando su posición como una de las instituciones con mayor capacidad de generación de resultados medibles dentro del ecosistema de apoyo a la microempresa.

El desempeño adquiere mayor relevancia al considerar que la premiación reunió postulaciones respaldadas por unas 17 instituciones de República Dominicana, más otras de Guatemala, Honduras y Venezuela, en el marco de un certamen organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (Solidarios).

Los emprendedores respaldados por la Fundación Dominicana de Desarrollo que resultaron galardonados en esta edición obtuvieron dos primeros lugares en las categorías Joven Emprendedor y Microempresa de Comercio Turístico, reconocimientos otorgados a Luis Miguel Henríquez Rojas, por su proyecto de creación de contenido digital en YouTube, y a Luis Manuel Batista Alcántara, por su emprendimiento turístico vinculado al parapente.

Asimismo, la distinción de segundo lugar en la categoría Producción, Comercio o Servicio Innovador recayó en Yanirda Cáceres de los Santos, propietaria de Delicatesen Eludina, dedicada a la elaboración de pasteles en hojas.

En tanto, los terceros lugares en Microempresa de Agricultura y Microempresa Familiar correspondieron a Geury Durán Ramírez, por su proyecto de siembra de tayota, y a Florentina Suverví, por la Panadería Suverví, respectivamente.

La participación de la FDD mantiene una línea de consistencia en el tiempo ya que año tras año, logra posicionar a un número significativo de sus clientes entre los ganadores.

Más allá del reconocimiento puntual, su desempeño en los Premios BCIE-Solidarios confirma el impacto de un enfoque integral que combina inclusión financiera, educación empresarial y acompañamiento técnico continuo.

Un modelo que permite que los logros individuales de los emprendedores se traduzcan en beneficios más amplios para sus familias, sus comunidades y la economía nacional.

Desde su creación, los Premios BCIE-Solidarios se han consolidado como una plataforma regional que no solo reconoce el desempeño empresarial, sino que prioriza el fortalecimiento de capacidades.

Todos los postulantes deben completar módulos formativos en gestión del negocio, educación financiera y motivación al éxito, integrando el reconocimiento a un proceso de mejora continua.

La destacada participación de la FDD en esta edición pone en evidencia el peso que tiene el acompañamiento institucional sostenido en la consolidación de negocios viables y resilientes. Los emprendimientos reconocidos corresponden a sectores estratégicos como turismo, agricultura, comercio, innovación productiva y empresa familiar, áreas clave para la dinamización de economías locales y la generación de ingresos sostenibles.

Con estos resultados, la Fundación Dominicana de Desarrollo reafirma su papel como actor relevante en el ecosistema de apoyo a la microempresa, contribuyendo de manera tangible al fortalecimiento del desarrollo económico y social del país.