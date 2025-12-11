Arajet recibe su aeronave número 13 “Isabel de Torres” en Puerto Plata

La nueva incorporación fortalece la flota más joven de la región y rinde homenaje a uno de los patrimonios naturales más valiosos del país

Santo Domingo, RD. – Arajet, la aerolínea bandera dominicana, anunció la llegada de su aeronave número 13, bautizada como “Isabel de Torres”, un tributo al monumento natural que se eleva sobre la provincia de Puerto Plata y que representa un importante pulmón ecológico para la región norte.

La aeronave aterrizó por primera vez en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP), donde fue recibida por autoridades provinciales y representantes del sector turístico.

El vuelo estuvo encabezado por Igor Rodriguez, director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), quien acompañó a la tripulación, junto a Manuel Luna, Chief Communications And External Affairs Officer de Arajet.

Ambos resaltaron la importancia del crecimiento continuo de la aerolínea y su impacto positivo en la consolidación del país como un referente regional de conectividad.

“La llegada de esta nueva aeronave representa el compromiso permanente de la República Dominicana con una aviación moderna, eficiente y segura. Arajet continúa elevando los estándares de la industria y fortaleciendo nuestro sistema aeronáutico como uno de los más sólidos de la región”, afirmó Rodriguez.

Así mismo, Manuel Luna destacó que, “Isabel de Torres es un ícono natural de nuestro país, un símbolo de biodiversidad y orgullo para Puerto Plata. Con esta aeronave número 13 seguimos expandiendo nuestra visión de convertir a la República Dominicana en el hub de precios bajos de las Américas, conectando al país con más oportunidades y más destinos”

Carlos Rodoli, director del Aeropuerto Gregorio Luperón, señaló que AERODOM se llena de alegría al dar la bienvenida a la aeronave número 13 de Arajet, especialmente al llevar el nombre de uno de los tesoros naturales de Puerto Plata.

“Hemos acompañado con entusiasmo el crecimiento de Arajet desde sus inicios, y este nuevo hito reafirma la relevancia de POP como puerta de entrada al turismo en la zona norte y el compromiso de ambos en seguir fortaleciendo la conectividad aérea del país”, dijo.

La Loma Isabel de Torres, ubicada a más de 800 metros de altura, es una de las áreas naturales más emblemáticas de la República Dominicana. Alberga una importante diversidad de flora y fauna, incluyendo especies endémicas, y su bosque húmedo contribuye a la regulación del clima, la protección de fuentes hídricas y la conservación de la biodiversidad de la región.

Además, es uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Plata, hogar de su histórico teleférico y de una rica riqueza paisajística.

Con la incorporación de esta nueva aeronave Boeing 737 MAX 8, Arajet continúa fortaleciendo la flota más joven de la región, avanzando en su misión de ofrecer vuelos seguros, eficientes y a precios bajos para conectar a la República Dominicana con Norteamérica, Suramérica y el Caribe.