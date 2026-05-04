Dirigente del PRM en Espaillat llama a la unidad para fortalecer el partido rumbo al 2028

Moca, Espaillat.-La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la provincia Espaillat, Deonisa Salcedo, hizo un llamado a todos los perremeístas a trabajar en unidad, con el propósito de fortalecer la organización política y garantizar su continuidad más allá del año 2028.

Salcedo destacó la importancia de mantener la cohesión interna, el respeto mutuo y el compromiso entre los miembros del partido, señalando que estos valores son fundamentales para consolidar los logros alcanzados y enfrentar los retos futuros.

“Solo a través del trabajo conjunto, la disciplina y la integración de todos los sectores del partido, podremos alcanzar nuestras metas y seguir avanzando”, expresó.

La dirigente política subrayó que el fortalecimiento del PRM, no solo impacta a la organización, sino también al desarrollo de la provincia Espaillat y del país, al impulsar iniciativas que promuevan el bienestar colectivo.

El llamado a todos los perremeístas a trabajar en unidad, la dirigente lo hace, en medio de las recientes diferencias surgidas entre el senador Carlos Gómez y el dirigente político Andrés Bautista, quien anida la intención de postular a su hijo Emmanuel Bautista, a esa posición electiva.

Reiteró Salcedo, su llamado a la unidad y al trabajo constante, como pilares esenciales para asegurar el crecimiento y la permanencia del partido en el escenario político nacional.

Por Luis Ramón López