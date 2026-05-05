Karl-Anthony Towns aporta 17 puntos y los Knicks aplastan 137-98 a los 76ers

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 27 de sus 35 puntos en la primera mitad y los Knicks de Nueva York sumaron de forma contundente a una histórica racha de postemporada al aplastar el lunes por la noche 137-98 a los 76ers de Filadelfia en el primer juego de las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos, al prolongar una ola que comenzó a mitad de la primera ronda contra Atlanta con un 63% de acierto en tiros de campo y una ventaja de 40 unidades.

“Estamos jugando bien, pero no significa nada si no podemos encontrar la manera de conseguir tres victorias más”, dijo el pívot de los Knicks Karl-Anthony Towns. “Así que simplemente tenemos que ceñirnos a la tarea que tenemos entre manos”.

OG Anunoby aportó 18 tantos, atinando 7 de 8 tiros, mientras que Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges sumaron 17 cada uno; Towns añadió seis rebotes y seis asistencias en apenas 20 minutos.

Tras estar abajo 2-1 ante Atlanta, los Knicks han ganado cuatro partidos seguidos por un total de 135 puntos. Son el primer equipo desde que comenzaron los registros detallados jugada por jugada en 1996-97 en liderar tres partidos consecutivos de playoffs por al menos 30 puntos, según Sportradar.

Brunson dijo que el enfoque y la atención al detalle de los Knicks han sido mejores desde que se quedaron atrás.

“Sí, se ha convertido obviamente en grandes victorias, pero esas cosas de atención al detalle también nos van a ayudar en los cerrados”, dijo Brunson.

El Juego 2 se disputará el miércoles por la noche antes de que la serie se traslade a Filadelfia — con Joel Embiid ya rogándole a los aficionados de los 76ers que no vendan sus entradas a los aficionados de los Knicks cuando eso ocurra.

Pero los 76ers no les dieron precisamente a sus aficionados muchos motivos para querer conservarlos el lunes.

Paul George anotó 17 puntos por Filadelfia. Embiid encestó apenas 3 de 11 para sus 14 puntos y Tyrese Maxey se quedó en 13, sin anotar su primera canasta hasta cinco minutos dentro del segundo cuarto.

Los 76ers tuvieron solo un día completo de descanso después de ganar en Boston el sábado por la noche para completar la 14.ª remontada de la NBA tras estar 3-1 abajo. Pero ahora se parecieron más al equipo que perdió dos veces por 32 puntos en los primeros cuatro partidos para caer en ese déficit.

Los Knicks tuvieron una primera ronda mucho más fácil — y la terminaron con uno de los partidos más fáciles en la historia de los playoffs de la NBA. Aplastaron a Atlanta 140-89 el jueves en el Juego 6, estableciendo un récord de postemporada al construir una ventaja de 47 puntos al medio tiempo.

Hubo largos tramos el lunes que se vieron similares.

“Obviamente nos estaban desarmando, moviéndose mucho mejor de lo que nosotros lo hacíamos”, dijo el entrenador de los 76ers Nick Nurse.