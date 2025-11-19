CEDIMAT realiza jornada gratuita de medicina general

Santo Domingo. – Con el propósito de promover la prevención, detección temprana de enfermedades y el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, los Centros de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Medicas y Telemedicina (CEDIMAT), desarrolló una jornada gratuita de medicina general e interna, dirigida a pacientes de distintas comunidades.

Durante la actividad, fueron atendidos 210 pacientes, quienes recibieron evaluaciones médicas completas realizadas por especialistas de medicina interna y medicina general del centro.

“El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar el cuidado preventivo, motivando a la población a realizarse chequeos médicos de forma regular, identificar factores de riesgo a tiempo y adoptar hábitos que contribuyan al bienestar integral”, afirmó Claudia Blanco, directora de Medina e infectologa del centro de salud.

Entre las pruebas básicas realizadas se incluyeron análisis comunes de laboratorio, estudios clínicos esenciales y evaluaciones complementarias orientadas a obtener una visión global del estado de salud de cada paciente.

Estas evaluaciones forman parte de un protocolo preventivo que ayuda a los especialistas a detectar alteraciones que podrían requerir seguimiento o tratamiento adicional.

Desde su compromiso social, CEDIMAT mantiene su misión de impactar positivamente a la comunidad mediante programas que faciliten la educación en salud y el acceso a diagnósticos tempranos, pilares fundamentales para evitar el avance de enfermedades crónicas o silenciosas.