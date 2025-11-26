CEDIMAT y Fundación Fondo para la Niñez David Ortiz realizan jornada de cardiología pediátrica

Santo Domingo. – Los Centros de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) y la Fundación Fondo para la Niñez David Ortiz, realizaron una jornada pediátrica especializada en la que 93 niños del Club Mauricio Báez, recibieron atenciones médicas enfocadas en la prevención, evaluación y seguimiento de condiciones cardiovasculares infantiles.

La actividad contó con la participación de un equipo compuesto por especialistas en Cardiología Pediátrica, quienes dedicaron la mañana a ofrecer consultas, evaluaciones y orientaciones a familias de distintas comunidades.

Durante la jornada, se llevaron a cabo evaluaciones clínicas completas, estudios diagnósticos y valoraciones tempranas para descartar o identificar de manera oportuna posibles cardiopatías congénitas o adquiridas y las arritmias. Asimismo, se ofrecieron recomendaciones preventivas para el fortalecimiento de la salud cardíaca en la población infantil.

La Dra. Rebeca Pérez, coordinadora de Cardiología Pediátrica de CEDIMAT, destacó la importancia de este tipo de encuentros para garantizar un diagnóstico oportuno. “Nuestro objetivo es que cada niño pueda acceder a una evaluación cardiovascular temprana y precisa. Las cardiopatías, cuando se detectan a tiempo, pueden manejarse de manera efectiva y cambiar por completo el futuro de estos pacientes,” expresó.

Asimismo, la especialista resaltó el impacto social de la jornada. “Estas actividades nos permiten acercar la cardiología pediátrica a comunidades que, en muchos casos, no tienen acceso inmediato a este tipo de atención. Para nosotros es una responsabilidad y un compromiso seguir acompañando a las familias en cada paso del proceso de cuidado,” agregó la Dra. Pérez.

CEDIMAT reafirma con esta iniciativa su compromiso con la atención médica oportuna y de calidad, especialmente en áreas sensibles como la salud cardiovascular pediátrica, donde el diagnóstico temprano es clave para garantizar un mejor pronóstico y calidad de vida a los pacientes.

La institución destacó que estas jornadas forman parte de sus esfuerzos continuos para llevar medicina especializada a comunidades vulnerables y promover una cultura de salud preventiva desde las primeras etapas de la vida.