Heart Care Dominicana realiza su segunda Jornada Pediátrica Cardiovascular 2025

Santo Domingo.– Una nueva esperanza se encendió en los corazones de decenas de familias dominicanas gracias a la Fundación Heart Care Dominicana, que culminó con éxito su Jornada Pediátrica Cardiovascular correspondiente a agosto de 2025.

La iniciativa se desarrolló en dos fases: del 11 al 15 de agosto en la Unidad Cardiovascular del Moderno MCA, donde se realizaron procedimientos de hemodinámica, y del 25 al 29 de agosto en la Clínica Corazones Unidos, dedicada a cirugías cardiovasculares.

Durante ambas jornadas, se brindó atención médica altamente especializada y completamente gratuita a niños y jóvenes provenientes de comunidades vulnerables de todo el país, transformando vidas y fortaleciendo el vínculo entre la medicina solidaria y el bienestar social.

Durante esta jornada se realizaron 9 cirugías correctivas de alta complejidad y 12 procedimientos por hemodinámica, además de 25 evaluaciones cardiovasculares completas. Los pacientes, con edades entre 8 meses y 20 años, procedían de provincias como San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Bonao, Elías Piña y Santo Domingo.

Algunos de los casos incluyeron niños con canal auriculoventricular completo y severa hipertensión pulmonar, otros con Tetralogía de Fallot y obstrucción multivalvular, e incluso un joven de 20 años con síndrome de Marfán y un aneurisma de raíz aórtica de 9 cm, cuya cirugía fue crucial para salvar su vida. Todos los procedimientos se realizaron con éxito y los pacientes fueron dados de alta en condiciones estables.

“Estas misiones representan mucho más que cirugías: significan esperanza para familias que, de otra manera, tendrían que esperar meses o años en las largas listas de los pocos centros que realizan estos procedimientos en el país”, afirmo el Dr. Pedro Ureña, presidente y fundador de la Fundación Heart Care Dominicana.

Afirmó que, al ofrecer acceso gratuito y oportuno a intervenciones de alta complejidad, no solo se salvan vidas, sino que también se disminuye la carga social del sistema de salud y se devuelve a las familias la esperanza en el futuro. Y que cada niño operado representa una vida transformada.

“El valor de estas jornadas se multiplica gracias a la invaluable transferencia de conocimiento que el equipo internacional realiza hacia nuestro equipo local: desde el cirujano, instrumentista y perfusionista, hasta el anestesiólogo, hemodinamista, terapista respiratorio e intensivista. Esa enseñanza compartida fortalece nuestras capacidades y asegura que cada jornada deje un legado duradero en la medicina cardiovascular pediátrica del país”, agrega.

El esfuerzo fue posible gracias al equipo internacional de CardioStart International, conformado por el Dr. Sunjay Kaushal, cirujano cardiovascular pediátrico; el Dr. Abraham Rothman, cardiólogo pediatra intervencionista; el Dr. Eric Vu, anestesiólogo pediátrico; Steven Robertson, perfusionista pediátrico; Amber Galer, terapista respiratoria; y la Dra. Bárbara Ferdman, cardióloga intensivista pediátrica.

A ellos se sumó el equipo local de Heart Care Dominicana, integrado por los doctores Fausto Santos y Ramón Almánzar, cirujanos cardiovasculares; el Dr. Danilo Acosta, anestesiólogo; la Dra. Suhail Vázquez, intensivista pediátrica; el Dr. Richard Medina, cardiólogo pediatra intervencionista; y la Dra. Angélica Grullón, cardióloga pediatra. La unión de ambas delegaciones médicas, nacional e internacional, fue clave para el éxito de la misión.

La Fundación Heart Care Dominicana agradece profundamente a los donantes e instituciones que hicieron posible esta jornada gratuita: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud Pública, The Doughty Family Foundation, Edwards Lifesciences, Moderno MCA Unidad Cardiovascular, Leidsa, Fundación Mauricio Báez y su departamento de odontología, Clínica Corazones Unidos y Medicina Cardiovascular Asociada.

Sobre Heart Care Dominicana

Heart Care Dominicana es una organización sin fines de lucro cuya misión es ofrecer tratamiento correctivo gratuito y especializado a niños y adultos en condiciones de vulnerabilidad diagnosticados con enfermedades cardiovasculares congénitas o adquiridas. A través de jornadas médicas, programas de diagnóstico, cirugía y cateterismo, busca garantizar el derecho a la salud de quienes más lo necesitan, sin importar su capacidad de pago.