Locutor dominicano obtiene 5 nominaciones en los premios internacionales SOVAS

El destacado locutor dominicano Martín Alcántara obtuvo 5 nominaciones en los premios de la Sociedad de Artista de la Voz de Estados Unidos, popularizado como “SOVAS”, en los cuales había ganado anteriormente en la categoría Voz para Promo TV en Español.

Alcántara está nominado en los renglones: Canción Hablada, con la pieza “Lo que Vi”, un poema de su autoría, escrito en honor al nacimiento de su hija Lía hace 15 años; Demo Corporativo, con el Demo Promo TV, una compilación de sus mejores promos para RTVD; Tráiler TV, con el tráiler de la grandiosa serie animada de RTVD Trinitarios, y Mejor Página Web, por el buen diseño y presentación de su página web, que es utilizada para la promoción de los talentos de su voz.

Alcántara nunca se había atrevido a postular ninguna pieza a los premios de la Sociedad de Artistas de la Voz de EE.UU., el Voice Artist Award, o como se ha popularizado “los Premios SOVAS”.

En medio del relanzamiento de la nueva imagen de RTVD en 2023, surge una pieza inspiradora con el concepto de la Televisión Pública: “La Espera”, que es postulada y así Alcántara consigue su primera nominación a los premios en la categoría Mejor Voz para Promo TV en Español.

No pasaría mucho tiempo, y es en el año siguiente con varias postulaciones en el que Alcántara alcanza tres nominaciones y finalmente se alza con la estatuilla a mejor Voz para promo TV en español. Este año rompió su récord al ser nominado en cinco categorías.

Este año los premios saltan la fecha del 2025 y se anuncia su celebración el 18 de enero del 2026, en los auditorios del Beverly Hilton Hotel, en su XII edición.

Importancia de los premios y el postulado

Esta premiación de la Sociedad de Artistas de la Voz (SOVAS) es la más prestigiosa celebración de Voice Over en el mundo. Reconoce a participantes de Estados Unidos, Hispanoamérica, Europa, Medio Oriente y Asia.

Alcántara es un locutor dominicano de 30 años de carrera. Su voz se destacó en medios de suma importancia en el pasado y presente de los dominicanos, como Radio Universal, Radio 920, Power 103 FM y CDN Cadena De Noticias Radio

Su voz en off brilló para los Leones del Escogido en las temporadas 1999-2004

Para “Que Viva el Merengue” y el especial de televisión de Jatnna Tabares, desde el 2006 hasta 2008.

Su voz también se destacó para marcas e instituciones como: Distribuidora Corripio, EDEEste, Codocafe, Cooperativa San José y actualmente Cooperativa Mamoncito.

En el ambiente corporativo ha sido nominado por sus trabajos en Banco Popular, Banco Promerica, Banco BHD, premios Mujeres que Cambian el Mundo, entre otros. Actualmente es la voz institucional de RTVD, la televisión pública dominicana.