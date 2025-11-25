OGTIC celebra la cuarta edición de Dominicana Innova

El gran encuentro nacional de tecnología e inteligencia artificial

Santo Domingo, RD. – La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) inauguró la cuarta edición de Dominicana Innova, el evento nacional que reúne a instituciones, expertos, jóvenes emprendedores y ciudadanos interesados en explorar los avances de la inteligencia artificial y la tecnología aplicados a la vida cotidiana, los negocios y los servicios públicos.

Durante la apertura, Edgar Batista, director general de la OGTIC, destacó que “el futuro ya llegó y está en nuestras manos aprender a usar esta tecnologia con propósito”, resaltando cómo la tecnología ha transformado la forma de vivir y trabajar en los últimos veinte años, desde asistentes virtuales hasta la creación de imágenes generadas por inteligencia artificial.

La inteligencia artificial se presenta como la nueva frontera tecnológica, redefiniendo la manera en que trabajamos, aprendemos y creamos. “Ya no hablamos de ciencia ficción; la IA está en nuestras oficinas, en nuestras aulas y hasta en nuestros bolsillos”, puntualizó Batista, enfatizando la importancia de adaptarse, aprender y aprovechar su potencial para impulsar el desarrollo del país.

Dominicana Innova se consolida como un espacio para el pensamiento, la creatividad y la acción, mostrando cómo la inteligencia artificial está transformando la educación, los negocios, la creación de contenido y la innovación pública.

“La República Dominicana está lista para dar el siguiente paso. Porque el futuro no se espera: el futuro es ahora. Y juntos haremos un país más inteligente, más conectado y más humano”, concluyó Batista.

Sobre Dominicana Innova

Del 25 al 28 de noviembre, la República Dominicana celebrará Dominicana Innova, el encuentro más grande del país dedicado a la innovación y la tecnología, organizado por la OGTIC. El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales, instituciones, emprendedores, universidades y público general para explorar las tendencias que están definiendo el futuro, incluyendo inteligencia artificial generativa, automatización inteligente, propiedad intelectual digital y colaboración humano–máquina.

Entre las actividades destacan la Deeprace de Amazon, zonas interactivas con tecnología aplicada a la vida cotidiana, un Hackathon y un Bootcamp de Innovación. El evento concluirá con una ceremonia de premiación, donde se reconocerán los proyectos más sobresalientes desarrollados durante la jornada.

Dominicana Innova estará abierto a estudiantes, profesionales, familias y al público en general interesado en aprender, inspirarse y conocer de cerca las tecnologías que están transformando al mundo.