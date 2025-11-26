Ayuntamiento de La Ortega anuncia la construcción de un moderno edificio municipal

La Ortega, Espaillat.-El distrito municipal de La Ortega, se encamina a un nuevo capítulo en su desarrollo institucional con el anuncio de que muy pronto se dará el primer picazo para la construcción del moderno edificio de la municipalidad, obra largamente esperada por la comunidad.

El director distrital, empresario Fermín Muñoz, informó que “todo está preparado para iniciar la construcción del nuevo Palacio Municipal”, destacando que el ayuntamiento ya cuenta con unos 12 millones de pesos, monto que representa el 50 % del total del proyecto.

Muñoz, señaló que la ejecución de la obra se realizará a través de un proceso de licitación público, abierto y transparente, garantizando que cada paso cumpla con las normativas correspondientes y con el compromiso de ofrecer a la comunidad una edificación moderna, funcional y acorde a las necesidades actuales.

Asimismo, expresó su agradecimiento de manera especial al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, por las gestiones realizadas para avanzar este proyecto, y valoró el respaldo del Gobierno central, que ha mostrado disposición para continuar impulsando obras que fortalezcan el desarrollo institucional y comunitario.

La construcción del edificio municipal permitirá brindar servicios más dignos y eficientes a los habitantes de La Ortega, además de fortalecer la capacidad operativa del cabildo y crear un espacio adecuado para la gestión administrativa y social del distrito.

