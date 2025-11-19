El Intrant reducirá alta velocidad en el malecón para convertirlo en una ruta familiar y turística

Santo Domingo.– En el marco de la 8.ª Semana Nacional de la Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó el Proyecto de Calmado del Tránsito del Malecón, una intervención integral orientada a reducir siniestros viales y fortalecer la seguridad en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La obra cuenta con el acompañamiento de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el Clúster Turístico de Santo Domingo y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, que se integran como aliados estratégicos en la iniciativa.

Bajo el mensaje “Donde hay vida, bajamos la velocidad”, la intervención reafirma el compromiso del Intrant con una movilidad más segura en este corredor de alta actividad recreativa y turística.

Durante la actividad, Juan Manuel Martín De Oliva, presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, entregó un reconocimiento al director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, en reconocimiento a su mérito en las acciones que ha impulsado para reducir riesgos en zonas de alto tránsito, mejorar la movilidad en el Distrito Nacional y fortalecer la seguridad vial en áreas turísticas clave como el Malecón.

D’Oliva destacó que estas acciones representan “un liderazgo evidente y comprometido con resultados”, subrayando que este proyecto devuelve orden y seguridad a un espacio vital para residentes y visitantes.

Al recibir la distinción, Morrison afirmó que esta obra responde a “una deuda histórica con la seguridad vial del Malecón”, y subrayó que el Gobierno del presidente Luis Abinader mantiene como prioridad la protección de la vida mediante acciones multisectoriales que ya están incidiendo en la reducción de siniestros viales. Resaltó que el objetivo es cerrar el año con cifras significativamente menores, especialmente en los puntos críticos de la ciudad.

El director del Intrant explicó que el Malecón, aunque es uno de los lugares más visitados y valorados por la ciudadanía, presenta niveles elevados de riesgo vial. En los últimos tres años, esta vía ha registrado 20 accidentes graves, 11 personas fallecidas y 41 lesionadas, cifras que motivaron la intervención urgente de los tramos con mayor incidencia de siniestros.

Medidas implementadas para reducir riesgos y salvar vidas

El proyecto comprende la instalación de 170 nuevas señales verticales, 700 metros de bandas sonoras (vibralines), 10,500 metros lineales de marcas viales y cruces peatonales elevados en puntos críticos. Todas estas medidas están orientadas a reducir la velocidad, alertar con mayor claridad a los conductores y ordenar la vía para prevenir maniobras riesgosas.

Las proyecciones técnicas del Intrant indican que esta intervención permitirá salvar al menos dos vidas al año y evitar alrededor de nueve lesiones graves, además de mejorar la experiencia de quienes utilizan el Malecón para recreación, turismo o movilidad diaria.

Durante el acto, el ministro coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, afirmó que esta obra “es el resultado de una articulación efectiva entre instituciones públicas, el sector privado y los actores del turismo”.

Ascensión valoró la labor del Intrant como institución que “ha demostrado rigor técnico y capacidad de respuesta para implementar soluciones que se traducen en más orden, más protección y más vidas salvadas en nuestras vías”.

A principios de año, el Intrant y la Alcaldía del Distrito Nacional comenzaron a aplicar la ordenanza 2-2017 del Concejo de Regidores, que restringe la circulación de vehículos de carga con dos ejes o más en el tramo comprendido desde el Puerto de Santo Domingo hasta el distribuidor de la avenida Luperón.