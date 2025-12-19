Intrant realizará más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares durante operativo Navidad

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que realizará más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares a autobuses, minibuses, vehículos familiares y, como novedad, unidades de transporte de carga, a nivel nacional, como parte del operativo Conciencia por la Vida: Navidad Segura y Año Nuevo 2025-2026, con el objetivo de fortalecer la prevención de siniestros de tránsito durante la temporada navideña.

Las inspecciones estarán a cargo de más de 160 inspectores de la Inspectoría General del Intrant, quienes serán desplegados en las 32 provincias del país, abarcando 158 empresas de transporte, incluyendo operadores de transporte público, privado y de carga que ofrecen servicios durante este período de alta movilidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia institucional orientada a garantizar condiciones mínimas de seguridad en las unidades de transporte que circulan por las vías nacionales, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Ejecutiva del Intrant, encabezada por el ingeniero Milton Morrison.

Como medida complementaria, el Intrant aplicará 1,000 pruebas aleatorias de dopaje a conductores y choferes del transporte público, transporte privado y transporte de carga, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana, como parte del programa Tránsito+Limpio, orientado a promover una conducción responsable y libre de sustancias que comprometan la seguridad vial.

Durante las jornadas de inspección, los inspectores del Intrant estarán acompañados por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes procederán conforme a la normativa vigente en los casos en que se detecten incumplimientos a los estándares de seguridad establecidos.

Sobre el operativo de inspección

El operativo se desarrollará del 18 al 30 de diciembre, como parte de las acciones preventivas implementadas durante el período navideño, caracterizado por un incremento significativo en la movilidad vehicular a nivel nacional.

La planificación contempla una meta de inspecciones superior a la alcanzada en operativos navideños anteriores, fortaleciendo el alcance y la capacidad de supervisión institucional e integrando por primera vez, de manera ampliada, a los vehículos de carga, dada su alta circulación interurbana durante esta temporada.

El operativo incluye la inspección de elementos esenciales para la seguridad vehicular, entre ellos el adecuado funcionamiento del sistema de luces, la condición de los neumáticos, el estado de los retrovisores, cristales y bumpers, así como la disponibilidad de dispositivos de seguridad obligatorios, tales como triángulos de emergencia, extintor y botiquín.

Asimismo, se verificará que la documentación tanto de los conductores como de las unidades de transporte se encuentre debidamente actualizada y conforme a la normativa vigente.

Como parte de los controles preventivos establecidos, se aplicarán pruebas de dopaje, alcoholimetría y evaluaciones médicas a los conductores, con el objetivo de garantizar que las unidades de transporte, incluidas las de carga, sean operadas en condiciones adecuadas de salud y aptitud para la conducción.

El Intrant reafirma con este operativo su compromiso institucional con la seguridad vial y la movilidad responsable, en cumplimiento de su mandato legal y como parte de las acciones preventivas orientadas a salvar vidas durante la temporada navideña.