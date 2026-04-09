Así puedes comprobar si tu visa estadounidense está vigente o fue cancelada

La Embajada de Estados Unidos informó que las personas que deseen confirmar si su visa se encuentra vigente pueden hacerlo de forma rápida y segura a través de un enlace oficial disponible en línea.

La información fue difundida este lunes a través de la sección “Pregúntale al cónsul”, un canal informativo en el que la representación diplomática ofrece respuestas a las consultas más habituales relacionadas con trámites y normas migratorias.

Según explicó la Embajada, esta herramienta digital permite a los usuarios consultar el estatus de su visa sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina consular, facilitando así la planificación de viajes.

Para realizar la verificación, los interesados deben acceder al enlace oficial y completar los datos solicitados siguiendo las instrucciones del sistema.

Las autoridades exhortaron a utilizar únicamente plataformas oficiales del Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de evitar fraudes o la difusión de información incorrecta.

En ese contexto, la Embajada recordó que una visa estadounidense puede ser revocada en cualquier momento y sin previo aviso, aun cuando no haya llegado a su fecha de vencimiento.

Entre las causas más comunes de revocación se encuentran la violación de las leyes migratorias (como permanecer en el país más tiempo del autorizado), proporcionar información falsa durante la solicitud, cometer delitos o involucrarse en actividades ilegales, así como incumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada la visa.

Asimismo, precisaron que cambios en la situación personal del titular, incluyendo nuevas circunstancias legales o migratorias, también pueden influir en la decisión de las autoridades estadounidenses.

La Embajada enfatizó que verificar el estatus de la visa antes de viajar es fundamental, ya que una visa vencida o revocada puede impedir el ingreso a Estados Unidos, incluso si el viajero ya cuenta con boletos o planes confirmados.

Finalmente, reiteró su llamado a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se publica de manera regular orientación clave sobre trámites consulares y requisitos de viaje.

Para verificar si tu visa ha sido revocada o si se encuentra vigente, puedes acceder al siguiente enlace habilitado por el Gobierno de Estados Unidos.