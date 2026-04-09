Director distrital propone consenso para acceso a Juan López por circunvalación de Moca

Moca, Espaillat.-La controversia generada por el cierre de la principal vía de acceso al distrito municipal de Juan López, en el marco de la construcción de la Circunvalación Moca-Estancia Nueva-Cruce de Chero, continúa generando reacciones en distintos sectores de la provincia.

Ante esta situación, el director distrital de Juan López, Alberto González, planteó como posible solución que la obra en el Cruce de Chero, sea ejecutada en consenso con la comunidad, respetando el diseño original del proyecto.

El funcionario municipal, destacó que esta alternativa permitiría atender el reclamo de los residentes de esta productiva zona, quienes han manifestado su preocupación por el impacto que tendría el cierre de su principal entrada, utilizada por décadas como vía de comunicación esencial.

Las declaraciones de Alberto González fueron ofrecidas durante una entrevista exclusiva en el programa televisivo Cóctel Político, transmitido a través de Moca Visión, canal 48 de Televiaducto, bajo la conducción del periodista Nicolás Arroyo Ramos.

El director distrital reiteró la necesidad de que las autoridades escuchen a las comunidades afectadas, entre ellas Villa Trina y Las Lagunas, a fin de garantizar una solución equilibrada que no perjudique la dinámica económica y social de la zona.

La problemática en torno a la vía ha generado un amplio debate en la provincia Espaillat, donde distintos sectores insisten en la importancia de preservar la conectividad y el desarrollo de las comunidades impactadas.

Por Luis Ramón López