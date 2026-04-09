JCE activa sistema de citas online para obtener la nueva cédula de identidad

La Junta Central Electoral (JCE) habilitó una plataforma en línea para que los ciudadanos puedan agendar citas y obtener la nueva cédula de identidad, cuyo proceso de emisión masiva inicia este domingo 12 de abril.

La JCE informó que los ciudadanos que deseen obtener el documento fuera de su mes de nacimiento deberán reservar una cita a través del portal institucional, en un horario comprendido entre las 11:00 de la noche y las 7:00 de la mañana.

Este sistema de citas también está disponible para quienes acudan en horario regular, incluso dentro de su mes de cumpleaños, a los centros de cedulación instalados en plazas comerciales del país.

Estos centros operan de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche; los sábados, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche; y los domingos y días feriados, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Hasta el momento, las citas en horario de madrugada solo están habilitadas en ocho oficinas de la JCE a nivel nacional, ubicadas en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, La Vega, Barahona, Santiago y La Romana.

“En el Sistema de Citas de la Nueva Cédula puedes seleccionar el día y la hora que mejor te convenga. Consulta los horarios y lugares disponibles y realiza tu cita”, publicó la Junta Central Electoral en sus canales institucionales.

Dirección web para agendar citas https://citas.jce.gob.do