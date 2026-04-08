Demócratas impulsan juicio político contra Trump y Hegseth, mientras otros piden activar la 25.ª Enmienda

Legisladores demócratas presentaron artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth, mientras casi 100 congresistas del partido también pidieron la destitución del mandatario por sus amenazas contra Irán.

El representante John Larson, de Connecticut, presentó 13 artículos de juicio político contra Trump por presuntos delitos graves y faltas. Entre las acusaciones figura lo que describió como la “anarquía criminal” del presidente, que ha provocado represalias contra Estados Unidos y sus ciudadanos, poniendo en riesgo “un 11-S 2.0”.

Larson acusa a Trump de una “usurpación sistemática del poder de guerra del Congreso” y de la “comisión de asesinatos, crímenes de guerra y piratería” en relación con ataques militares en Irán, Venezuela y en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, entre otros episodios.

La propuesta también sostiene que el presidente militarizó ilegalmente a las fuerzas del orden y envió agentes de inmigración a ciudades estadounidenses para detener y deportar de forma ilegal a “ciudadanos o inmigrantes basándose en gran medida en su raza, etnia u oposición política”.

“Donald Trump ha incumplido todos los requisitos para ser destituido de su cargo. Y la situación está empeorando”, dijo Larson en un comunicado.

En paralelo, otros demócratas también han impulsado iniciativas contra el secretario de Defensa Pete Hegseth por su papel en las operaciones militares relacionadas con Irán, aunque estas propuestas tienen pocas probabilidades de avanzar en un Congreso controlado por los republicanos.

“Su guerra ilegal en Irán no solo está elevando los precios para las familias estadounidenses, sino que también ha costado vidas estadounidenses”, añadió. “Cada día se vuelve más inestable”.

La propuesta del congresista fue redactada por el defensor de los consumidores y ex candidato presidencial Ralph Nader, junto con el experto en derecho constitucional Bruce Fein. Esta semana, Fein calificó la guerra de “flagrantemente inconstitucional” en The American Conservative.

“El ataque de Trump contra Irán en colaboración con Israel no fue en legítima defensa. Es una guerra de agresión criminal, simple y llanamente, que incluye una violación de la Carta de las Naciones Unidas”, escribió Fein, quien instó al Congreso a “cumplir con su deber” y bloquear el gasto militar y el despliegue de tropas.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, calificó la propuesta de Larson como “patética”.

“Los demócratas llevan hablando de destituir al presidente Trump desde antes incluso de que jurara el cargo”, dijo a The Independent. “Los demócratas en el Congreso están desquiciados, son débiles e ineficaces, razón por la cual sus índices de aprobación están en mínimos históricos”.

Los artículos de destitución presentados por Larson siguen una iniciativa similar dirigida contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La propuesta de la representante demócrata de Arizona Yassamin Ansari, hija de inmigrantes iraníes y primera congresista demócrata de ascendencia iraní, acusa a Hegseth de “violar su juramento al cargo y su deber con la Constitución”.

“Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, no un presidente deshonesto ni sus aliados”, dijo en un comunicado. “La temeraria puesta en peligro de militares estadounidenses por parte de Hegseth y sus reiterados crímenes de guerra, incluido el bombardeo de una escuela de niñas en Minab, Irán, y el ataque deliberado contra infraestructura civil, son motivos suficientes para su destitución y juicio político”.

El martes, menos de dos horas antes del plazo que él mismo había fijado para iniciar ataques que destruirían “toda una civilización”, el presidente anunció una pausa de dos semanas en los combates mientras continúan las negociaciones con Irán.

En un mensaje de Pascua, Trump le dijo a Irán: “Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”.

“Todo el país puede ser derrotado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo el lunes. A la mañana siguiente escribió: “Esta noche morirá toda una civilización y no volverá jamás. No quiero que eso ocurra, pero probablemente pasará”.

Las amenazas provocaron una oleada de llamados de demócratas en el Congreso para que la administración invocara la 25.ª Enmienda y destituyera al presidente.

Varias figuras influyentes de la derecha, entre ellas Alex Jones, Candace Owens y Marjorie Taylor Greene, también pidieron que se activara la 25ª Enmienda. Por su parte, Tucker Carlson aconsejó a los oficiales militares que rechazaran los planes del presidente.

Según un análisis de declaraciones realizado por The Independent, al menos 87 legisladores demócratas del Congreso, incluidos varios senadores, exigieron la destitución de Trump.

“La inestabilidad de Donald Trump es hoy más evidente y peligrosa que nunca”, escribió la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Si el gabinete no está dispuesto a invocar la 25.ª Enmienda y restablecer la cordura, los republicanos deben volver a convocar al Congreso para poner fin a esta guerra”.

La 25.ª Enmienda, que establece el procedimiento para la sucesión presidencial, permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren que el presidente no está en condiciones de ejercer el cargo.

La representante Jasmine Crockett envió una carta al vicepresidente J. D. Vance en la que afirma que el mandatario está “trastornado, probablemente sufre de demencia y ha llevado a Estados Unidos al borde de cometer uno de los mayores crímenes de guerra de la historia moderna”.

“Estados Unidos está ahora aislado mientras el mundo espera ver si el país cometerá abiertamente un genocidio o si el vicepresidente, el gabinete y el Congreso pondrán fin al caos provocado por un presidente frágil y probablemente demente”, escribió.

Aun así, es poco probable que estas propuestas prosperen en el actual Congreso, dominado por los republicanos, sobre todo porque el gabinete de Trump mantiene una fuerte lealtad hacia él.

Esta semana, además, los líderes demócratas no pidieron a sus colegas republicanos que convocaran al Congreso para votar una resolución sobre los poderes de guerra que limitara las acciones del presidente, y tampoco se espera que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado lo hagan cuando los legisladores regresen a Washington.

Trump, quien ya fue sometido a juicio político en dos ocasiones durante su primer mandato, ha especulado públicamente con la posibilidad de enfrentar un nuevo intento de destitución si los republicanos pierden el control de ambas cámaras en las elecciones de mitad de mandato de este otoño.

Fuente: the-independent.com