Fallece el comunicador Melvin TV tras dura batalla contra el cáncer

Santo Domingo.- El comunicador Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido popularmente como “Melvin TV”, falleció este martes 12 de mayo, tras varios meses de lucha contra un cáncer de colon.

La noticia fue confirmada por colegas del medio y rápidamente generó expresiones de pesar en el ámbito artístico y comunicacional.

Melvin TV se destacó como comentarista de farándula y creador de contenido en espacios de entretenimiento como Los Dueños del Circo, Alofoke Radio Show, Sin Filtro Radio Show y Los Jediondos.

Su estilo frontal y polémico lo convirtió en una figura reconocida dentro de la crónica de espectáculos en República Dominicana.

A finales de 2025, el comunicador hizo pública su situación de salud y solicitó ayuda económica para costear tratamientos médicos y procedimientos especializados.

Diversas figuras del entretenimiento se solidarizaron con él: la actriz Cheddy García lo visitó y expresó respaldo, mientras que Santiago Matías (Alofoke) asumió parte de los gastos médicos. También el doctor Félix Cruz Jiminián alertó recientemente sobre el estado crítico del comunicador.

Tras conocerse su fallecimiento, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de condolencia, resaltando su autenticidad y estilo irreverente.

Hasta el momento, los familiares no han ofrecido detalles sobre las honras fúnebres ni actos de despedida.