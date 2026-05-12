Nødens estrena video musical de su nuevo sencillo “Afrodita”

Santo Domingo – La banda de Metal dominicano, Nødens, realizó la publicación del video musical de “Afrodita” su canción más reciente. El heavy metal lleva décadas convocando a millones en todo el mundo, y en la República Dominicana ha mantenido una presencia firme desde los años 80.

La canción “Afrodita” es una pieza que amplía y afila su universo visual y sonoro, el tema se construye desde la mirada de Zoth, un personaje atrapado entre el deseo y el desgaste emocional, consciente de su propia caída e incapaz de romper el vínculo que lo consume.

En el centro está Afrodita, concebida como una deidad encarnada en su forma más cruda: belleza, impulso y libertad llevados a un punto visceral, seductor e incontrolable.

La banda Nødens se perfila como parte de una nueva ola del metal dominicano: un proyecto que respeta la crudeza del origen mientras actualiza su lenguaje con un enfoque sonoro fresco, directo y contemporáneo.

“El metal, históricamente, ha estado compuesto por diferentes matices. Tanto en las letras como en la música, es un género que se ha caracterizado por abordar mensajes sociales, filosóficos, de amor y cuestionamiento, incluso existencialistas. Sin embargo, más que transmitir un mensaje específico, nuestro interés es que el público pueda apreciar un género musical tan versátil, que nos permite explorar nuestra propia identidad y navegar entre diferentes dimensiones musicales dentro de un mismo espacio.” Emille Alcántara, guitarrista.

Compuesta por los músicos dominicanos Joaquín Cruz, vocalista y guitarrista, Emille Alcántara guitarrista, Enrique Candelario bajista y Ángel Ortiz a cargo de la batería. Nødens fue fundada en el 2019 por Joaquin y Emile, quienes tomaron como partida el EP en solitario de Joaquin Cruz realizado en el 2022, llamado “Existencia Sucesiva”.

“Afrodita” fue grabada en los estudios de Entre Cruces Productions. La filmación estuvo a cargo del colectivo cinematográfico Nomind, a cargo de Andrés Miolan en la dirección de fotografía, la dirección del afamado artista visual Edgar Núñez, la productora venezolana Andre Yusti y la actriz y modelo española Walkiria Tarrazo, quien dio vida al personaje de Afrodita.

El estreno del video tuvo lugar en Mercedes 313, en la Zona Colonial, un evento que reunió a diversas figuras del arte nacional que apuestan a la expansión de la cultura musical en el terreno dominicano.

La banda se muestra optimista, sin condicionarse por las preferencias dominantes dentro de la cultura dominicana. Desde esa postura, Joaquín Cruz sostiene: “Creemos que la música es una energía; no existen barreras culturales que impongan el gusto en una sociedad. No nos preocupa que culturalmente, un sector esté identificado con un estilo u otro. Cuando haces las cosas desde el amor, con pasión, y lo transmites a un nivel profesional, esa energía conecta con las personas que deben conectar.”

Afrodita puede ser visto en YouTube por el canal oficial de la banda: @nodensrd. Así como en su página web: https://www.nodensrd.com/ Instagram: https://www.instagram.com/nodens.rd YouTube: https://youtube.com/@nodensrd