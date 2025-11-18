EUROCINE 2025 clausura a casa llena con la coproducción hispano-dominicana Reversión

Santo Domingo .– EUROCINE 2025 concluyó este sábado 15 de noviembre con la proyección de Reversión, una coproducción entre España y República Dominicana que refuerza los vínculos cinematográficos entre Europa y el país caribeño. La clausura tuvo lugar en Caribbean Cinemas de Galería 360.

Producida por Frank Ariza y Desiree Reyes Peña, y dirigida por Jacob Santana, Reversión es un thriller psicológico protagonizado por Jaime Lorente, Manuel Vega, Belén Rueda y Fernando Cayo, junto a un elenco dominicano integrado por Manny Pérez, Omar Patín, Gerardo Mercedes y Vic Gómez, entre otros talentos locales.

La historia sigue a Mario, un joven con ansiedad que presencia el secuestro de su hermano mayor. Tras su misterioso regreso, Mario empieza a notar extraños cambios en su comportamiento y a dudar de su verdadera identidad.

Durante el acto de clausura, Desiree Reyes Peña compartió palabras de agradecimiento por la acogida del público y el apoyo al cine como puente entre culturas.

“El cine europeo y el cine dominicano tienen hoy más motivos que nunca para encontrarse, trabajar juntos y construir puentes creativos. Las coproducciones unen empresas, profesionales y públicos; abren nuevas oportunidades para todos y contribuyen con la resonancia internacional de nuestras culturas y países”.

Durante la semana, el festival presentó una cuidada selección de 11 películas provenientes de países como Francia, Grecia, Italia, Suecia, Países Bajos, Ucrania y Alemania, entre otros.

La cartelera abarcó una diversidad de géneros que incluyó drama, documental, animación, ciencia ficción y cine familiar, reflejando la amplitud temática y estética del cine europeo actual.

Desde la organización, la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana agradeció al público por la masiva asistencia durante estos seis días de proyecciones, destacando el entusiasmo con que fue recibida esta edición y augurando que el próximo año siga creciendo el interés por el cine europeo y su capacidad de conectar con públicos diversos.

EUROCINE 2025 fue organizado por la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, en colaboración con los Estados Miembros, la Dirección General de Cine (DGCINE), Ebribari Audiovisual y Caribbean Cinemas.