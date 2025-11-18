Hombre que asesinó a mujer y su hija en Brisa del Este dijo lo hizo bajo los efectos de las drogas

La Policía Nacional informó sobre la captura del confeso asesino de una mujer y su hija, quienes fueron encontradas con múltiples heridas de arma blanca en su residencia, ubicada en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este.

José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, acusado de asesinar a María Morillo Morillo, de 45 años, y a su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, confesó que cometió el crimen bajo los efectos de las drogas.

“Lo único que le exhorto a la juventud es que no use drogas. Eso fue por efecto de la droga”, declaró mientras era conducido al Palacio de la Policía Nacional.

Según el vocero de la institución, Diego Pesqueira, durante la investigación se halló una bolsa con la ropa que habría usado el detenido al momento del crimen.

Pesqueira explicó que Montero Encarnación fue captado por cámaras de seguridad cuando ingresó a la vivienda alrededor de la 1:30 de la madrugada y salió aproximadamente 25 minutos después.

En el hecho también resultó herida una niña de 7 años, quien recibe atención médica por lesiones corto-penetrantes en ambos brazos.

Las autoridades informaron que la menor “se recupera de manera satisfactoria” en un centro de salud.