Aduanas y Ministerio Público coordinan acciones contra el contrabando de divisas

Santo Domingo, RD. – El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, y el procurador adjunto, Wilson Camacho, coordinan esfuerzos para la persecución y sanción efectiva en los casos de contrabando de divisas y otros delitos vinculados al fuero aduanero.

Los titulares de ambas entidades encabezaron el acto de inicio del taller teórico-práctico: “Redacción de actas procesales en casos de contrabando de divisas”, para fortalecer las competencias de los administradores de aduanas, oficiales y las diferentes áreas vinculadas a esos procedimientos aduaneros.

Sanz Lovatón destacó que en los últimos cinco años la República Dominicana ha tenido importantes reformas jurídicas en materia aduanera como la Ley General de Aduanas 168-21 y sus reglamentos de aplicación promulgados en el 2022, 2023 y 2024, junto a la Ley 30-24 sobre Centros Logísticos.

Explicó, además, que esas reformas han sido acompañadas con la introducción de tecnología de rayos x en puertos y aeropuertos del país, que fortalecen la lucha contra el contrabando, la cual debe estar siempre vigilada por la parte jurídica, para lograr persecuciones y condenas efectivas.

“Con esta introducción de la tecnología y con el trabajo que hacen las instituciones paraduanales, los hallazgos en todos estos ilícitos se han disparado increíblemente, los índices y estadísticas nos han traído reconocimiento de todas partes del mundo, al final esto es la continuidad del trabajo que hemos iniciado aquí y que tenemos que seguir luchando, porque la lucha contra los ilícitos nunca termina”, indicó el director de Aduanas.

En tanto, que el procurador adjunto, Wilson Camacho, detalló que esta coordinación entre el Ministerio Público y la DGA, logrará una mejor articulación entre el trabajo que desempeña cada entidad según sus responsabilidades.

Camacho consideró, que cuando suceden delitos lo ideal es que las personas que cometen infracciones terminen en los tribunales respondiendo por sus actuaciones.

“El llenado de esas actas es el insumo con el que nosotros solicitamos una medida de coerción y luego es parte del insumo con el que nosotros realizamos una acusación y es parte del insumo con el que nosotros luego vamos a los tribunales a procurar”, añadió.

La capacitación fue coordinada por la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando Ilícito de Bienes y la Consultoría Jurídica de la DGA.

También, estuvieron presentes: el consultor jurídico de la DGA, Oscar D’oleo Seiffe, y las magistradas Aracelis Peralta y Anyi Castro, así como la subdirectora técnica de la DGA, Raquel Soriano, entre otros.