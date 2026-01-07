Águilas derrotan a Gigantes que siguen sin conocer el triunfo en el Round Robin

Santo Domingo.– Las Águilas Cibaeñas derrotaron seis carreras por cinco a los Gigantes del Cibao para colocar su récord en .500 en este Round Robin semifinal y extender la cadena de derrotas de los francomacorisanos, que continúan sin ganar.

Las rapaces (4-4), que recuperan el aliento en la lucha por la clasificación, se apoyaron en un rally de cuatro vueltas en el octavo episodio, mientras el pitcheo contuvo una seria amenaza de los Gigantes en la parte baja de esa entrada para preservar la ventaja.

El partido correspondía a la jornada del lunes, pero fue pospuesto y celebrado este martes.

Leones del Escogido y Toros del Este (6-2) lideran la tabla de esta segunda fase, en la que los dos primeros avanzan a la serie final.

Los Gigantes (0-8) cometieron tres errores defensivos.

Las Águilas perdieron a Alberto Rodríguez en el partido, en una acción en la que tras impulsar la de la ventaja 2-1 en el segundo episodio, con sencillo al jardín izquierdo, que impulsó a Aderlin Rodríguez.

En el corte del jardinero Ismael Munguía cometió error al lanzar la bola que terminó golpeando a Rodríguez en su rostro, por lo que debió abandonar el compromiso.

Afortunadamente no tiene fractura, luego de la evaluación médica, le fue suturado el pómulo derecho y se encuentra estable, pero bajo seguimiento médico, reportó el equipo.

Leody Taveras conectó jonrón en el primer episodio para adelantar 1-0 a las Águilas, en un encuentro en el que ambos equipos conectaron nueve imparables.

La victoria fue para Yoan López (3-0), el salvamento para Burch Smith (2) y la derrota recayó sobre Luis Frías (0-1).

Un jonrón de dos carreras de José Sirí dio ventaja 3-2 a los Gigantes en el cierre del segundo episodio. A partir de ahí, el partido se convirtió en un duelo de pitcheo que se mantuvo hasta la llegada del octavo.

En esa entrada, Frías abrió por los Gigantes y permitió dobles consecutivos de Leody Taveras y Geraldo Perdomo, que igualaron el marcador. Ezequiel Durán se sacrificó para mover a Perdomo a tercera, y luego Cristhian Adames conectó sencillo al jardín derecho para colocar el juego 4-3 a favor de las Águilas.

Frías otorgó boleto a Jonatan Clase y fue sustituido por Jimmy Cordero. Aderlin Rodríguez le conectó sencillo, y Steward Berroa entró como corredor emergente con las bases llenas.

Un lanzamiento desviado de Cordero permitió anotar a Adames la quinta carrera aguilucha. Jerar Encarnación se embasó por jugada de selección y Clase fue puesto out en el plato. Berroa se robó la tercera base y anotó posteriormente por un error en tiro del receptor Francisco Mejía, para ampliar la ventaja a 6-3.

En el cierre del octavo, los Gigantes anotaron dos carreras tras un rodado de Leury García a la inicial con Carlos Belén en el montículo. Carlos Franco conectó sencillo ante Vidal Nuño y remolcó a Mejía para acercar a los locales.

La amenaza fue detenida cuando el emergente Melvin Mercedes bateó rodado para out forzado del campocorto a la segunda base.

En el noveno, los Gigantes no lograron completar la remontada. Tras dos outs, Ismael Munguía mantuvo vivas las esperanzas francomacorisanas, pero Pablo Reyes falló con rodado de tercera a primera para cerrar el partido y sellar el salvamento de Smith.