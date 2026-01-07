Fallece “Chu”, emblemático limpiabotas del Parque Duarte de Moca

Moca, Espaillat.- Falleció Jesús Concepción Suárez, conocido cariñosamente como “Chu”, un personaje emblemático de la vida cotidiana del municipio, quien durante décadas se dedicó al oficio de lustrar zapatos en el parque Duarte de Moca.

“Chu” residía en el sector Las Flores, en la parte alta de este municipio, y fue ampliamente reconocido por su trato afable, su espíritu trabajador y su presencia constante en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, donde se ganó el aprecio y respeto de generaciones de mocanos.

En los últimos años, Jesús Concepción Suárez se encontraba aquejado de quebrantos de salud, situación que, sumada al peso de los años, lo llevó a retirarse de su prolongada y honrada vida laboral, dedicada íntegramente al trabajo digno y al sustento familiar.

Su partida deja un vacío en el Parque Duarte y en la memoria colectiva de Moca, donde su figura formó parte del entorno social y cotidiano del municipio. Amigos, clientes y ciudadanos en general han expresado su pesar, recordándolo como un hombre humilde, trabajador y siempre dispuesto a servir.

La comunidad mocana, se solidariza con sus familiares y allegados en este momento de dolor.

Por Luis Ramón López