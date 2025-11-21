Inteligencia Artificial mejora la detección de la apnea del sueño especialmente en mujeres

La apnea obstructiva del sueño (AOS) afecta a más de 936 millones de adultos de 30-69 años en todo el mundo y representa importantes riesgos cardiovasculares.

Investigadores de Mayo Clinic han desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial (IA) que puede identificar la apnea obstructiva del sueño (AOS) a partir de los resultados de un electrocardiograma (ECG) una prueba cardíaca habitual.

Esta innovación podría hacer que la detección de la apnea del sueño sea más rápida, económica y sencilla, especialmente en las mujeres, que suelen estar infradiagnosticadas.

Una afección común pero poco reconocida

La AOS afecta a más de 936 millones de adultos de 30-69 años en todo el mundo y representa importantes riesgos cardiovasculares. Las personas con AOS experimentan episodios repetidos de colapso u obstrucción de las vías respiratorias superiores durante el sueño.

Este colapso hace que la respiración se detenga o se vuelva superficial repetidamente, lo que a menudo provoca ronquidos fuertes y jadeos. A pesar de su prevalencia, con frecuencia no se diagnostica.

«La apnea obstructiva del sueño, o AOS, es una enfermedad altamente prevalente con importantes consecuencias cardiovasculares,» dice Virend Somers, M.D., Ph.D., profesor Alice Sheets Marriott de Medicina Cardiovascular y autor senior del estudio publicado en JACC: Advances.

«La AOS afecta al corazón hasta el punto de que los algoritmos de IA pueden detectar la huella característica de la AOS en el ECG, que, en esencia, representa la actividad eléctrica de las células del músculo cardíaco,» añade el Dr. Somers.

El modelo de IA muestra un buen desempeño especialmente en mujeres

En el estudio, los investigadores utilizaron algoritmos de IA para analizar los resultados del electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones de 11.299 pacientes de Mayo Clinic que se habían sometido a la prueba junto con evaluaciones del sueño. Más de 7 mil de ellos tenían un diagnóstico conocido de AOS y 4 mil formaban parte del grupo de control.

«El descubrimiento más sorprendente fue la mayor visibilidad de la AOS en el ECG de las mujeres en comparación con los hombres, a pesar de que la gravedad de la AOS era menor en las mujeres,» dice el Dr. Somers.

«Esto es relevante, ya que los datos emergentes sugieren, de manera constante, que las mujeres tienen una mayor probabilidad relativa de sufrir las consecuencias cardiovasculares de la AOS, incluso si su AOS se considera más ‘suave’ según los criterios diagnósticos estándar,» añade.

La prueba también sugiere firmemente que las mujeres podrían sufrir más daño en las células del músculo cardíaco debido a la AOS, dice el Dr. Somers.

El Dr. Somers subraya que este enfoque podría tener el potencial de evaluar si un tratamiento determinado para la AOS puede reducir el riesgo cardiovascular de un paciente.