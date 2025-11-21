CAID facilita el acceso a servicios especializados para afiliados de ARS SEMMA

Santo Domingo.- El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) anunció su incorporación a la red de prestadores de la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA), con el propósito de facilitar el acceso a servicios especializados para los hijos e hijas de los afiliados que vivan con las condiciones que tratan en los centros.

El acuerdo, firmado por el Dr. Fernando Benoit Peña, director nacional del CAID, y el Dr. Luis René Canaán Rojas, director ejecutivo de ARS SEMMA, establece una alianza estratégica que ampliará las opciones de atención disponibles para la comunidad magisterial.

“Con la firma de este acuerdo reafirmamos nuestra visión de consolidarnos como una institución modelo de atención integral a la discapacidad con alcance nacional y esperamos seguir ampliando el acceso a servicios que transforman vidas, en beneficio del bienestar y desarrollo de los niños y niñas con discapacidad de nuestro país”, indicó el doctor Fernando Benoit, director nacional del CAID.

Sobre el acuerdo

Con esta integración, el CAID facilita a los afiliados de ARS SEMMA el acceso a consultas de psicología clínica, psiquiatría, pediatría, nutrición, fisiatría y odontología, así como a terapias de rehabilitación en diferentes modalidades.

Estos servicios serán garantizados en las sedes del CAID ubicadas en Santo Domingo Oeste, Santiago de los Caballeros y San Juan de la Maguana, lo que permitirá una mayor cobertura territorial, reduciendo las barreras de distancia y facilitando que más familias del magisterio puedan recibir atención en centros diseñados específicamente para la discapacidad infantil.