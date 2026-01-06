Estudio busca nuevo tratamiento para pacientes con linfoma folicular

Nueva York – Un estudio sobre el linfoma folicular dirigido por investigadores del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) mostró que una combinación de tres agentes presenta una eficacia prometedora para el linfoma folicular recidivante.

Con la finalidad de buscar nueva información y aportes a la salud, el estudio sobre el linfoma folicular demostró que una combinación de tres fármacos: rituximab (Rituxan®) y lenalidomida (Revlimid®), junto con epcoritamab (Epkinly), funciona mejor que el uso de los dos fármacos por separado.

“Estos hallazgos muestran un beneficio sustancial para los pacientes. Esta combinación de tres fármacos podría convertirse en un nuevo tratamiento estándar para las personas con recaída de linfoma folicular. Se necesitan nuevos tratamientos como este, ya que actualmente disponemos de opciones limitadas para estos pacientes”, afirmó el doctor Lorenzo Falchi, especialista en linfoma de MSK, y quien dirigió el estudio.

Cabe destacar que las estadísticas revelan que este es el segundo linfoma no Hodgkin más común en América Latina y que, además, la mediana de edad de los pacientes se sitúa entre 60 a 62 en la región, ligeramente inferior a la mediana de 65 años en Estados Unidos.

De acuerdo con los resultados, los pacientes con linfoma folicular presentaron una respuesta significativamente mayor al tratamiento y una reducción de casi el 80% en el riesgo de muerte o progresión de la enfermedad cuando recibieron epcoritamab en combinación con el régimen estándar de segunda línea, en comparación con aquellos tratados con el régimen estándar. Asimismo, más del 95 % de los pacientes que recibieron la combinación de los tres fármacos experimentó una reducción significativa del cáncer, frente al 79 % de quienes recibieron el tratamiento estándar.

Además, más del 82% de los pacientes del grupo experimental no presentó rastros de la enfermedad tras el tratamiento, en comparación con el 50% del grupo de tratamiento estándar. A los 16 meses, el 85 % de los pacientes del grupo experimental continuaba sin mostrar signos de recidiva, frente a solo el 40% del grupo de tratamiento estándar.