Mujer dominicana es asesinada por su pareja de nacionalidad haitiana en Los Peralejos

La Policía Nacional informó que continúa la búsqueda activa de Ambioris Breus, ciudadano haitiano de 25 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, una mujer dominicana, a causa de heridas de arma blanca. El hecho ocurrió la madrugada del lunes en el sector Los Peralejos, Distrito Nacional.

Katherin Méndez, de 18 años, fue encontrada sin vida en el patio de su residencia, presentando múltiples heridas corto-punzantes, según certificación del médico legista actuante.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se habría producido tras una discusión cuyos motivos se investigan, luego de la cual el presunto agresor emprendió la huida del lugar.

La Policía Nacional informa, además, que como parte del proceso investigativo, se realizaron los levantamientos correspondientes, incluyendo la recolección del arma blanca y otras evidencias por parte de la Policía Científica.

Asimismo, un niño de dos años, hijo de la hoy occisa, fue localizado en la vivienda y entregado a las autoridades del CONANI para su protección.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la persecución del crimen, exhortando al prófugo a entregarse por la vía que entienda pertinente, mientras las autoridades continúan las investigaciones para ponerlo a disposición del Ministerio Público.