Turismo y Arajet anuncian tercera ruta diaria a Nueva York a partir de primavera

Nueva York, Estados Unidos. – En una rueda de prensa conjunta celebrada hoy, el ministro de Turismo, David Collado y el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, anunciaron una importante expansión en la conectividad aérea entre República Dominicana y el área de Nueva York, a partir de la próxima primavera, Arajet operará una tercera frecuencia diaria hacia el aeropuerto de Newark (EWR).

El anuncio responde al crecimiento sostenido en la demanda por parte de la diáspora dominicana en Estados Unidos, así como al aumento del flujo de turistas y viajeros entre ambos países. Según Pacheco, esta nueva ruta diaria reforzará el compromiso de Arajet con ofrecer un servicio accesible, competitivo y de calidad, especialmente en temporadas clave como la navideña.

Además, ambos funcionarios confirmaron que durante las fiestas navideñas de este año la diáspora dominicana “tendrá garantizados los precios más asequibles del mercado”, reafirmando que Arajet busca facilitar el reencuentro familiar sin sacrificar el presupuesto.

“Esto es el resultado de todo el esfuerzo que hizo el gobierno dominicano para firmar cielos abiertos y que haya mayor competencia y mejor conectividad. Gracias a esto hoy vemos a una línea aérea dominicana viajando a 6 ciudades en Estados Unidos a los precios más competitivos del mercado” afirmó el ministro Collado.

Hasta la fecha, Arajet ya opera actualmente dos vuelos diarios entre Santo Domingo (Aeropuerto Las Américas, SDQ) y Newark (EWR). El primer vuelo la frecuencia tradicional sale de Santo Domingo a las 6:10 a.m. con llegada a Newark a las 9:30 a.m., mientras que el segundo vuelo añadido recientemente despega a las 7:10 p.m. con llegada a las 10:30 p.m.

Con esta tercera frecuencia diaria prevista para la primavera próxima, Arajet amplía su oferta para atender la creciente demanda de viajes entre la República Dominicana y la diáspora en Nueva York, al mismo tiempo que refuerza su posición como alternativa de bajo costo y alto valor para viajeros nacionales e internacionales.